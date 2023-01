Le nouveau DG des Astros est un ancien des Expos et des Blue Jays

Associated Press

Associated Press

J'arrive dans une équipe gagnante et une grosse partie de ce que je souhaite faire est de garder ce succès sur du long terme, a dit Brown. Nous voulons continuer de bâtir sur cela, continuer à signer de bons joueurs, développer nos athlètes et continuer d'avoir du succès.

Les Astros ont embauché Brown jeudi, remplaçant ainsi James Click, qui n'a pas obtenu de nouveau contrat et a quitté l'équipe seulement quelques jours après avoir remporté la Série mondiale avec la concession.

Brown a passé les quatre dernières saisons à titre de vice-président du dépistage avec les Braves d'Atlanta.

Il est très bon pour l'analyse, a mentionné le propriétaire des Astros, Jim Crane. Il est un habile évaluateur de talents, selon ce que nous avons vu avec les Braves, préparé pour les acquisitions de joueurs et le développement. Les Braves ont souvent été capables de prolonger certains de leurs contrats. Brown a de bonnes qualités sur le plan humain, c'est un bon communicateur et, surtout, c'est un joueur de baseball qui connaît son sport en profondeur. Nous sommes très impressionnés par tout cela.

Brown devient le seul directeur général noir des Ligues majeures et, avec le gérant Dusty Baker, forme le premier duo de directeur général et gérant noirs de l'histoire de la MLB.

Après avoir fait des entrevues pour le rôle de directeur général avec les Mets de New York et les Mariners de Seattle dans les dernières années, le commissaire de la ligue, Rob Manfred, lui a dit de rester positif et que son tour viendrait.

C'est assez spécial, a ajouté Brown. Nous comprenons qu'il y a plusieurs Afro-Américains qualifiés à travers la ligue qui connaissent leur sport et qui pourraient mener les opérations d'une concession. Au final, je crois que c'est bien pour le baseball d'afficher de la diversité et je suis excité pour cette opportunité.

Crane a été questionné sur le fait d'avoir avec les Astros le seul directeur général afro-américain.

Nous portons une grande attention à la diversité, a-t-il précisé. C'est un avantage, mais Brown est extrêmement qualifié et fera un super travail. C'est bien de voir quelqu'un comme lui obtenir le poste, car il le mérite. Il a les qualifications et est prêt pour le défi.

En plus d'avoir travaillé avec les Braves, Brown a également fait ses preuves avec les Blue Jays de Toronto, de 2010 à 2018, à titre de conseiller spécial au directeur général. De 2001 à 2009, il a été directeur du dépistage pour les Expos de Montréal, puis les Nationals de Washington.

Il a commencé sa carrière avec les Pirates de Pittsburgh, où il a passé huit ans comme superviseur régional puis superviseur pour toute la côte est.