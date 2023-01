Kingsbury misera sur sa vitesse à Val Saint-Côme

Fidèle à son habitude, Mikaël Kingsbury ne visera rien de moins que la victoire à la Coupe du monde de ski acrobatique de Val Saint-Côme, vendredi et samedi. Et afin d’atteindre son objectif, il croit avoir trouvé l'élément qui lui permettra de vaincre ses principaux adversaires : sa vitesse.

Le triple médaillé olympique en bosses misait beaucoup, ces dernières années, sur une masse musculaire supérieure afin d'augmenter sa puissance en piste. Il a récemment rompu avec cette tendance.

Victorieux à 76 reprises en Coupe du monde, dont trois fois dans la station de Lanaudière, le Québécois a indiqué en visioconférence mercredi qu'il avait entrepris la présente saison avec une dizaine de livres en moins sur sa charpente qu'en début de campagne en 2022.

La saison dernière a tout de même été assez stressante, avec les Jeux olympiques et tout. Ce qui fait que j'ai terminé la saison à 150 ou 152 livres, plutôt qu'à 160 comme au début. Ç'a quand même bien été après les JO, donc je me suis dit que je devais continuer à ce poids-là , a-t-il expliqué.

Kingsbury est donc plus léger sur ses pieds , ce qui lui permet d'être plus rapide dans les bosses et de mieux les négocier. Il a assuré du même souffle qu'il n'a pas perdu en amplitude dans ses sauts. Cela constitue, selon lui, un bon compromis entre puissance et agilité.

D'ailleurs, le fait qu'il soit plus léger sur le circuit lui a permis de solliciter beaucoup moins ses articulations dans un sport où les impacts sont sévères et très répétitifs.

Ainsi, comme c'est souvent le cas ces dernières années, la question sur son avenir en ski acrobatique est de nouveau revenue sur le tapis. Et le bosseur de 30 ans a réitéré qu'il veut continuer le plus longtemps possible.

Est-ce que je vais continuer jusqu'à 33, 35 ou 37 ans? Je sais que j'ai les capacités physiques pour y parvenir. Mais est-ce que j'aurai encore la volonté de prendre autant de risques, ça, c'est la véritable question [...] Mais regardez Roger Federer. Il y a présentement les Internationaux de tennis d'Australie. Il a participé à ce tournoi à un âge assez avancé, même si les matchs sont de cinq sets. Je sais que c'est possible , a-t-il évoqué.

Kingsbury s'est dit gonflé à bloc en vue du week-end. D'autant plus qu'il connaît la piste de Val Saint-Côme comme le fond de sa poche.

Val Saint-Côme, normalement, je suis capable d'être rapide. Surtout depuis quelques années, on a fait beaucoup d'entraînements ici. Je suis capable d'effectuer beaucoup de passages sous le temps de référence ici, qui est de 23,7 secondes , a dit le skieur de Deux-Montagnes.