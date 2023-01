Les bosseurs s’unissent et réclament une culture d'excellence

Quand on regarde les résultats en ski de bosses du Canada, on se demande qui, à part Mikaël Kingsbury, peut aspirer au podium sur la scène internationale.

Les chiffres des dernières années parlent d’eux-mêmes. Pour la saison 2017, les athlètes canadiens, excluant Kingsbury, sont montés 17 fois sur le podium. Ce chiffre est passé à zéro l’an dernier. En fait, le dernier podium canadien, à part ceux de l'homme aux 76 victoires en Coupe du monde et aux 21 globes de cristal, remonte à décembre 2020 avec la troisième place de Jordan Kober à la Coupe du monde d'Idre Fjäll, en Suède.

Devant cette tendance négative et dans un rare mouvement de grogne, les bosseurs de l’équipe nationale ont fait front commun. Ils ont exprimé leurs frustrations et préoccupations dans une lettre adressée au conseil d’administration de Freestyle Canada en avril dernier.

Le ton de cette lettre, dont Radio-Canada Sports a obtenu copie, est sans équivoque.

Avec les dirigeants et entraîneurs actuels, nous ne voyons pas cette tendance [à la baisse] changer de direction. […] Les athlètes espèrent que le C.A. reconnaîtra que les membres de cette équipe ont été traités injustement, de façon inadéquate et non professionnelle , écrivent les athlètes.

Kerrian Chunlaud exécute un saut à la Coupe du monde de Tazawako, au Japon. Photo : Getty Images / Matt Roberts

Je n'étais franchement pas à l'aise de laisser les jeunes dans l'état où l'équipe est, affirme le vétéran Kerrian Chunlaud. [...] C’est simplement se sentir dans une culture de haute performance, une culture d'excellence. Il faut revenir à ça.

Les athlètes reprochent notamment à la fédération canadienne sa communication très opaque et son manque de transparence.

On cite en exemple un changement des critères de sélection olympique cinq semaines avant les Jeux, mais annoncé aux athlètes seulement trois semaines plus tard. Des dates de camp d’entraînement communiquées à la dernière minute qui causent ainsi un stress inutile et de l’anxiété au point de vue financier.

Une skieuse canadienne aux Jeux olympiques de Pékin Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Par ailleurs, les athlètes critiquent les décideurs pour ne pas les avoir inclus dans le processus décisionnel en temps de pandémie.

Ils s’en prennent aussi à la planification des camps d'entraînement, comme avant d’entamer la saison olympique au glacier de Hintertux, en Autriche. L’équipe n’avait pas envoyé d’entraîneur en éclaireur pour s’assurer de la qualité du site, une pratique courante auparavant. Résultat : Aucune bosse sur la piste quand les athlètes se sont pointés!

« J'ai vécu ça comme un des plus gros manques de respect. C'est une vraie blague. On est arrivé là-bas, il n'y avait rien de prêt. Ça fait juste créer des tensions inutiles au sein d'une équipe aussi. C’est peut-être le meilleur exemple du manque d'organisation depuis quatre ans. » — Une citation de Kerrian Chunlaud, skieur acrobatique de l'équipe canadienne

Il faut noter que plusieurs athlètes, comme Chunlaud, doivent payer les coûts pour leurs déplacements et leur hébergement. Ce camp a coûté, selon le père du skieur, entre 4500 et 5000 dollars.

Les bosseurs font aussi état de relations détériorées entre eux et le personnel. Ce qui a affecté la chimie et la confiance entre les deux parties.

Ne pas avoir d’avenue pour communiquer quand nous croyons que quelque chose doit être remis en question nous fait perdre considérablement. Non seulement en performance, mais en croissance personnelle et en expérience de vie, soutiennent-ils

Je n'en ai pas dormi la nuit!

Audrey Robichaud est maintenant entraîneuse chez Ski Acro Québec Photo : Radio-Canada

C’est ce manque d’écoute au sein de l’équipe qui a choqué l’ex-bosseuse Audrey Robichaud. Représentante des athlètes au sein du conseil d’administration, elle dit avoir ressenti une urgence de la part de ses anciens coéquipiers.

« Je n' ai pas dormi la nuit, ça me bouleversait à 100 %. Il y a des athlètes qui ont dit : "S'il n'y a pas de changement, je ne vois pas le point de continuer." […] Si ton athlète n'est pas heureux, puis ton athlète ne va pas bien, oublie ça, les médailles! » — Une citation de Audrey Robichaud, membre du conseil d'administration de Freestyle Canada

Robichaud, qui a participé à trois Jeux olympiques (2006, 2014 et 2018) s'est dite, malgré tout, heureuse de voir que les athlètes se sont unis pour faire part de leur message. Ce qui a fait en sorte que Freestyle Canada n'a pas eu le choix de l’accepter .

Difficile pour l’ancienne skieuse, maintenant entraîneuse chez Ski Acro Québec, de pointer un seul facteur pour expliquer le manque de résultats au sein de l’équipe nationale de bosses. Après son départ à la fin de la saison 2018, raconte-t-elle, le personnel d'entraîneurs a changé et la structure aussi. Les filles et les gars s’entraînaient chacun de leur côté, ce qui n’est plus le cas maintenant. L’effet d’émulation et la cohésion ont disparu, selon elle.

Chunlaud dit avoir spécialement senti ce manque d’unité à l’approche des Jeux de Pékin.

« Je pense que c'était devenu énormément divisé. [...] C’était chacun de son bord, l’un contre l’autre. [...] Il y avait moins d’énergie collective à se pousser vers le haut. » — Une citation de Kerrian Chunlaud, skieur acrobatique de l'équipe canadienne

Des changements

Le directeur général de Freestyle Canada, Peter Judge, rappelle que cette lettre des bosseurs lui est parvenue il y a dix mois et que depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.

Peter Judge Photo : Gracieuseté : FIS

Celui qui est en poste depuis 2004 avec un hiatus de quatre ans (2014-2018) affirme avoir eu un franc dialogue avec les athlètes en plusieurs occasions et sous plusieurs formes. Il croit avoir répondu à leurs questions et leur avoir donné plus d’information qu’il n'en faut.

Quand les athlètes affirment que les dirigeants actuels et le personnel en place ne pouvaient pas renverser la tendance négative, Peter Judge répond qu'il ne croit pas nécessairement que c'était le cas .

« Mais, selon notre propre analyse, nous avons apporté des changements que nous songions à faire de toute façon. » — Une citation de Peter Judge, directeur général de Freestyle Canada

Parmi ces changements, notons le départ de deux entraîneurs et l’arrivée de Philippe Marquis en mai dernier, quelques semaines après la lettre des athlètes.

La venue du médaillé de bronze en bosses en parallèle aux mondiaux de 2015 était presque devenue un must , selon Chunlaud. Sa présence aidera la communication.

Mais pour Peter Judge, l’enjeu ne se situe pas vraiment là. Si les résultats sont à la baisse chez les bosseurs, ce n’est qu’un creux de vague naturel, comme on voit dans plusieurs sports.

Les soeurs Chloé (à gauche), Justine (au centre) et Maxime (à droite) Dufour-Lapointe sur le podium à la Coupe du monde de Val-Saint-Côme le 23 janvier 2016 Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Il y a aussi un autre phénomène, selon lui, quand on regarde le programme féminin.

« Nous avons eu les sœurs Dufour-Lapointe pendant presque deux décennies [ 15 ans, NDLR ]. C’était merveilleux. Mais ça a pour conséquence de laisser un vide derrière. Les plus jeunes ne peuvent pas se tailler une place au sein de l’équipe. Alors, on perd du monde dans ce parcours. » — Une citation de Peter Judge, directeur général de Freestyle Canada

Il affirme aussi que le financement de base de Freestyle Canada, soit 800 000 $, n’a pas bougé depuis près de 20 ans.

Des départs qui font mal

De son côté, Philippe Marquis estime que la pandémie a créé beaucoup d’isolement chez les athlètes alors qu’ils avaient besoin du contraire.

Philippe Marquis Photo : Radio-Canada

Je pense que tout le monde est un peu tombé dans une zone de confort aussi. La pandémie, c'était peut-être l'excuse facile aussi. "On ne peut pas faire un camp d'entraînement, on ne peut pas faire ça. Continuez de faire vos trucs, on va faire une supervision un peu plus à distance".

Selon lui, les départs hâtifs de jeunes athlètes de l’équipe comme Olivier Lessard, Valérie Gilbert et Sofiane Gagnon ont aussi créé un vide. Mais ces retraites sont aussi peut-être symptomatiques, ajoute-t-il.

Quand tu as des jeunes qui ont performé en Nor-Am, qui commencent à avoir de l'expérience en Coupe du monde et qui veulent passer à autre chose, c'est ma perception, mais je pense que le problème est un peu plus important qu'on pense , affirme Philippe Marquis.

« On a peut-être un problème sur la façon dont on voit notre programme. On veut certainement s'assurer qu'on a une connexion plus étroite avec nos athlètes. » — Une citation de Philippe Marquis, entraîneur chez Freestyle Canada

Le skieur de Stoneham, qui est monté 13 fois sur le podium en Coupe du monde, mise beaucoup sur la communication et le suivi des athlètes. Le personnel réduit à cinq entraîneurs fait en sorte que c’est un peu plus centralisé.

C’est de retrouver cette confiance-là dans notre équipe en ce moment, de rebâtir une culture qui nous rend unis. C'est de mettre en place des barèmes dans lesquels on peut performer, mais en ayant du fun. Les dernières années ont été difficiles à ce niveau-là.

La skieuse de bosse Justine Dufour Lapointe. Photo : Radio-Canada

Celui qui s’occupe surtout des plus jeunes skieurs Next Gen indique que le Canada a dominé sur le circuit Nor-Am et qu’une vague de jeunes skieurs se fait les dents au sein de l’équipe nationale. Il veut aussi assurer un lien plus étroit avec les provinces. Ce qu’a déjà noté Audrey Robichaud.

Une lettre qui a fait du bien

Kerrian Chunlaud a noté du positif depuis quelques mois, notamment au chapitre de la communication qui s'est accrue au sein de l’équipe.

Certains ajustements ont été faits, mais après, est-ce que ça va s'inscrire dans le long terme? Je ne sais pas. Est-ce que je vais être là pour les voir? Je ne sais pas non plus.

Mais tous s'entendent pour dire qu'il faudra être patient.

D'un oeil extérieur, moi, j'ai vraiment l'impression qu'en termes d'équipe, il y a encore du chemin à faire, beaucoup de chemin à faire, lance Audrey Robichaud. C'est long, c'est tellement long construire ça.

Kerrian Chunlaud insiste sur une chose : le sujet est clos chez les athlètes. Les discussions nécessaires ont eu lieu.

Maintenant, il a surtout très hâte, comme tous ses coéquipiers, de skier vendredi et samedi devant les siens, sous les lumières de Val St-Côme.