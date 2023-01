Aryna Sabalenka et Elena Rybakina ont rendez-vous en finale à Melbourne

Sabalenka, 5e tête de série, a vaincu en demi-finales la Polonaise Magda Linette, 45e mondiale, en deux manches de 7-6 (7/1) et 6-2, à Melbourne, tandis que Rybakina (no 22) a défait la Bélarusse Victoria Azarenka (no 24) 7-6 (7/4) et 6-3.

Classée 5e joueuse mondiale, Sabalenka s'attend à une grande bataille contre Rybakina, détentrice du 25e échelon.

Je suis super heureuse de cette victoire, a déclaré l'athlète de 24 ans. Je n'ai pas très bien commencé le match, mais j'ai trouvé mon rythme à partir du bris d'égalité, j'ai pris confiance et j'ai commencé à lâcher mes coups.

Elle a effectivement été brisée d'entrée par la Polonaise, mais a réussi à égaliser la marque à 2-2.

Alors que Sabalenka menait 6-5, Linette a poussé la manche au jeu décisif grâce au filet qui a dévié et remis dans le court une balle qui s'échappait.

Mais la Bélarusse a très nettement dominé le bris d'égalité et n'a fait qu'augmenter par la suite son emprise sur la rencontre.

Elle a empoché cinq jeux consécutifs pour mener 5-1. Sur le service de Linette, elle a manqué ses deux premières balles de match en commettant des fautes directes, mais n'a pas flanché avec les balles en main.

Sabalenka s'était arrêtée en huitièmes de finale à Melbourne lors des deux derniers tournois.

Elle avait déjà joué à trois occasions en demi-finales d'une compétition du grand chelem, d'abord à Wimbledon en 2021, puis à Flushing Meadows en 2021 et en 2022, sans parvenir à l'emporter.

Mais elle a déjà disputé et gagné une finale aux Internationaux d'Australie, lors de l'édition 2021 en double, avec la Belge Elise Mertens.

Être en finale est une expérience incroyable. J'espère que ça m'aidera pour samedi , a-t-elle dit, sans grande conviction toutefois.

Sabalenka n'a toujours pas perdu la moindre manche depuis le début de la saison, entamée par un titre au premier tournoi d'Adélaïde.

En route vers la finale, Elena Rybakina a fait tomber quatre têtes de série, dont la grande favorite, la Polonaise Iga Swiatek en huitièmes de finale.

Je suis très heureuse et fière d'être en finale ici pour la première fois , a commenté la Kazakhe, qui n'avait jamais dépassé le troisième tour en trois participations jusque-là au tournoi majeur australien.

Aujourd'hui, ç'a été dur parce que les conditions faisaient que les balles n'étaient pas très rapides , a expliqué la joueuse de 23 ans.

Rybakina n'a pu s'appuyer totalement sur sa plus grosse arme, le service. Elle a réussi neuf as contre trois doubles fautes, mais a servi 58 % de ses premières balles. En échange, elle a enregistré 30 coups gagnants et commis 21 fautes directes.

Au cours de la manche initiale, les deux athlètes se sont échangé les jeux au service à deux reprises. À 5-3 sur sa mise en jeu, Rybakina a eu une balle de manche, mais la Bélarusse s'est dressée, avant de revenir à 5-5.

Azarenka a ensuite obtenu trois balles de bris consécutives, mais la Kazakhe a aligné cinq points pour mener 6-5. Elle n'a cependant pu empêcher sa rivale de forcer la tenue d'un bris d'égalité.

Rybakina s'est alors détachée et a bénéficié d'une double faute de son adversaire pour gagner la manche.

Au deuxième engagement, elle a ensuite signé un double bris pour prendre les commandes 5-2 et servir pour le match. Mais elle n'a pas su conclure tout de suite. Azarenka a effectué un dernier vol, avant de s'incliner quelques minutes plus tard sur sa propre mise en jeu.

Elle abordera la finale forte de l'expérience triomphante de l'an dernier à Wimbledon, où elle était parvenue à cette étape dans un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière.