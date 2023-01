Un quatrième titre de champion du monde pour le Canadien Mark Arendz

L’athlète de l’Île-du-Prince-Édouard a été le seul à ne pas commettre d’erreur et à abattre les 20 cibles. Il a terminé l’épreuve en 27 min 56 s 2/100 devançant les Ukrainiens Grygorii Vovchynskyi (28:29) et Serhii Romaniuk (29:24,06) sur le podium.

Arendz avait décroché la médaille d’argent à l’épreuve sprint un peu plus tôt cette semaine et était un peu déçu de son résultat.

J'étais frustré par ma performance au tir lors du sprint, alors j'ai dû me recentrer sur ce qui comptait aujourd'hui , a déclaré l'athlète de 32 ans. Le tir était un défi aujourd'hui avec un éclairage changeant et un vent variable. Le plus important pour moi était de rester en contrôle sur le champ de tir.

Toujours en biathlon, la Saskatchewanaise Brittany Hudak a remporté une troisième médaille cette semaine en décrochant le bronze à l’épreuve debout du 10 km.

Les Ukrainiennes Liudmyla Liashenko et Bohdana Konashuk ont gagné l’or et l’argent.

Hudak a raté ses deux premiers tirs et a dû oublier ce mauvais départ pour rester dans la course au podium.

Il y avait beaucoup de vent à certains moments sur le parcours, ce qui m'a un peu perturbée au champ de tir, mais je fais confiance à notre personnel et je me suis concentrée sur ce que je pouvais contrôler , a déclaré l’athlète de 29 ans. J'ai senti qu'une partie de la pression était retombée et je me suis détendue, ce qui a semblé m'aider.

« Je suis heureuse d'avoir pu rester concentrée sur ma propre course et d'avoir gardé les pensées négatives à distance après un début difficile. Une fois que j'ai pris mon air d'allée, j'étais plus satisfaite de mon tir et de mon ski. » — Une citation de Brittany Hudak

L’équipe canadienne a remporté 10 médailles jusqu’à présent aux Championnats du monde paraski nordique qui se poursuivent jusqu’au 29 janvier.

Deux autres podiums en paraski alpin

Les paraskieurs Frédérique Turgeon, Kurt Oatway et Alexis Guimond Photo : Gracieuseté : Canada Alpin - Marcus Hartmann

Les paraskieurs alpins canadiens ne sont pas en reste alors que Frédérique Turgeon a grimpé sur la troisième marche du podium en descente aux Championnats du monde qui ont lieu à Espot en Espagne.

Il s’agit d’un premier podium pour la paraskieuse de Candiac depuis sa blessure subie à l’entraînement lors des derniers Jeux paralympiques de Pékin.

Turgeon a dévalé la piste en 56,64 secondes. Elle a été devancée par la Française Aurélie Richard (56,27) et l’Allemande Anna-Maria Rieder (55,35).

Mardi, la paraskieuse avait décroché le 4e rang au combiné.

Chez les hommes, Alexis Guimond a gagné sa première médaille en descente à des mondiaux en remportant le bronze derrière le Suisse Robin Cuche et l’Autrichien Markus Salcher.

L’Albertain Kurt Oatway a quant à lui terminé 4e de la descente assis.