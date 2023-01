À la fin du mois d’avril 2022, l’Association des joueurs de la LNH (AJLNH) a annoncé qu’un comité avait été mis en place pour trouver un successeur au directeur Donald Fehr. Neuf mois plus tard, ce processus n’a toujours pas abouti et de plus en plus de gens se demandent ce qui se passe au sein de l’AJLNH.

Après avoir agi comme directeur de l’Association des joueurs du baseball majeur pendant 36 ans, Donald Fehr a été accueilli dans le monde du hockey comme un véritable sauveur en 2010. Au cours des années précédentes, l’AJLNH avait été le théâtre de luttes de pouvoir et de querelles internes qui avaient tour à tour miné les mandats des directeurs précédents Bob Goodenow, Ted Saskin et Paul Kelly.

Avec la complicité de quelques agents influents, Goodenow avait notamment été victime d’un putsch durant le lock-out de 2004-2005. Ce sabotage interne de l’AJLNH avait permis à Gary Bettman et aux propriétaires de briser le syndicat et d’imposer aux joueurs une coupe salariale de 24 % ainsi que le déploiement du plafond salarial le plus rigide du sport professionnel nord-américain.

Donald Fehr était immensément respecté. L’Association des joueurs de la MLB, qu’il avait longtemps dirigée, était considérée comme l’un des syndicats les plus puissants et sophistiqués au monde. Nombreux étaient donc ceux qui espéraient le voir instaurer une véritable culture militante parmi les joueurs de la LNH.

Pour diverses raisons, cela ne s’est pas produit.

***

Le règne de Fehr a été marqué par des progrès au niveau des conditions de travail des joueurs. D’un point de vue financier par contre, les joueurs ont essuyé des reculs. Le lock-out de 2012, par exemple, a permis aux propriétaires de facilement réduire de 7,5 % la part des revenus de la ligue qui revenait aux joueurs.

La pandémie a provoqué une renégociation d’urgence de la convention collective à l’été 2020. Dans le cadre de ce réaménagement, malgré le caractère éphémère de leurs carrières, les joueurs ont assumé une part égale des pertes de revenus à celle des propriétaires, qui restent en place à perpétuité et qui voient la valeur de leurs franchises exploser. Ainsi, le plafond salarial est pratiquement gelé depuis quatre saisons parce que les joueurs actuels remboursent toujours la dette des joueurs d’il y a quatre ans.

Le printemps dernier, constatant que Fehr était âgé de 73 ans et que la nouvelle convention collective n’allait expirer qu’à la fin de la saison 2025-2026, les joueurs ont décidé que le temps était venu de préparer l’avenir. On a alors annoncé qu’un comité formé de Ian Cole, Justin Faulk, Sam Gagner, Zach Hyman, Kyle Okposo, Nate Schmidt et Kevin Shattenkirk se mettait à la recherche du meilleur candidat possible pour mener aux destinées de l’AJLNH.

Dans les coulisses de la LNH, énormément de gens spéculent sur la suite des choses. Signe qu’il s’agit d'un sujet délicat, trois intervenants questionnés ont insisté pour ne pas être nommés ou cités.

***

L’information qui circule le plus à l’heure actuelle concerne un recentrage que les joueurs souhaitent donner à leur association. Ainsi, ils seraient à la recherche d’un nouveau directeur davantage axé sur la croissance des affaires que sur une gestion plus syndicale , insistant sur le respect de la convention collective et l’exercice d’un rapport de force lors des négociations des contrats de travail.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, et le directeur de l'Association des joueurs, Donald Fehr Photo : Reuters / ACI Project AI

Les joueurs, semble-t-il, croient que leur convention collective est arrivée à maturité et qu’il n’y a plus beaucoup de gains à faire. Certains diront qu’il s’agit en plein du genre de mentalité, ou d’inertie susceptible d’inciter les propriétaires à accroître leur part du gâteau. Parlez-en aux joueurs de la NFL.

D’un point de vue syndical, les joueurs de la LNH ne sont pas éduqués. Ils préfèrent trouver un directeur qui monnayera des droits commerciaux (l’utilisation de l’image des joueurs à des fins commerciales) au lieu de se battre pour leurs droits. C’est peut-être le reflet de la mentalité de génération des superstars actuelles, qui signent des contrats mirobolants très jeunes et qui se préoccupent très peu du reste , questionne un intervenant au fait du dossier.

Donald Fehr a tenté cette approche d’affaires avec la ligue. Il a tout fait pour entretenir des relations harmonieuses avec les propriétaires tout en lançant l’AJLNH dans la vente de droits et l’organisation de compétitions internationales. Or, ça n’a pas marché. Il n’y a eu qu’une Coupe du monde d’organisée jusqu’à présent (en 2016) et les revenus ont été largement inférieurs à ce qui était attendu. Les dépenses, elles, étaient largement supérieures aux prévisions , de commenter une autre source.

La LNH et l’AJLNH avaient l’intention de présenter une autre Coupe du monde en 2023. Les négociations avec les fédérations et ligues professionnelles européennes se sont toutefois avérées plus ardues que prévu. Les dirigeants de la LNH ont été surpris de constater que leurs partenaires voulaient une juste part du gâteau.

La présentation de la Coupe du monde a ainsi été reportée à 2024.

L’approche du développement des affaires que préconise l’AJLNH est une solution à très long terme. Ça n’apportera rien, ou très peu, aux joueurs actuels. Et il n’y a rien qui permette aux joueurs de croire que ça fonctionnera , commente-t-on.

***

Certains affirment que la recherche du prochain directeur de l’AJLNH va bon train et qu’on serait même sur le point d’entreprendre une deuxième ronde d’entrevues avec des candidats.

Des informations circulent voulant qu'un ancien membre de la haute direction du Canadien(!) ait posé sa candidature pour le poste de leader syndical des joueurs. Une autre soutient qu’un brillant homme d’affaires ayant déjà collaboré avec l’AJLNH a été approché par les joueurs, mais qu’il a décliné l’offre.

Fait intéressant, la majorité des personnes interrogées ne seraient pas étonnées que le prochain directeur de l’AJLNH soit l’ancien agent et ex-directeur général des Canucks de Vancouver, Mike Gillis. Et que Mathieu Schneider, l’actuel assistant spécial de Donald Fehr, soit désigné comme son bras droit.

Ça fait longtemps que ça se trame cette association entre Scheider et Gillis , indique-t-on.

Donald Fehr Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Plusieurs craignent qu’une clique prenne les commandes de l’Association et qu’on revive éventuellement aux néfastes querelles internes du passé.

Un intervenant souligne qu’à sa connaissance, Don Fehr n’est pas consulté en ce qui concerne la recherche de son successeur. D’autres croient que Fehr, qui touche plus de trois millions en salaire, est de moins en moins impliqué dans la gestion des affaires quotidiennes de l’AJLNH.

***

De façon générale, plusieurs interlocuteurs reprochent à Fehr son manque de combativité au cours des dernières années.

Les Coyotes de l’Arizona se sont installés dans un aréna de 5000 places et l’AJLNH n’a rien fait pour contester cette immense perte de revenus décrétée unilatéralement par la LNH , souligne un agent, à titre d’exemple.

En revanche, la plupart des personnes interrogées croient que Fehr a déchanté après son arrivée à la tête de l’AJLNH. Il aurait ainsi opté pour une approche plus collaborative avec les propriétaires en constatant qu’il n’était pas équipé pour aller à la guerre avec des membres inquiets et peu militants.

Honnêtement, je ne vois pas ce que le successeur de Fehr pourra faire de plus ou de mieux que ce qui a été fait depuis 2010. Si les membres de l’Association ne sont pas prêts à défendre leurs droits avec vigueur, que voulez-vous que le directeur fasse pour les faire avancer? , questionne une autre source connaissant bien les coulisses de l’AJLNH.

Au bout du compte, il ressort de ces discussions que la culture interne de l’AJLNH n’est pas optimale et que les joueurs se questionnent sur le rôle ou la vocation que devrait avoir leur syndicat.

Le successeur de Donald Fehr, quand on finira par en dénicher un, aura beaucoup de pain sur la planche.