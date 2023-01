Jake Allen sourit en attendant son tour

Après une absence d’un peu plus de deux semaines, le gardien Jake Allen est de retour. S’il se réjouit des récents succès de Samuel Montembeault, il aimerait quand même renouer avec l’action le plus tôt possible.

Déjà, le Tricolore s’est assuré de lui faire une place dans la formation qui accueillera les Red Wings de Détroit, jeudi soir, au Centre Bell, en retournant Cayden Primeau à son club-école de Laval.

S’il n’a pas obtenu d’indication claire à savoir quand il sera envoyé dans la mêlée, Allen a fourni une explication sur son désir de replonger dans le feu de l’action sans trop attendre.

Peu importe quand je me retrouverai devant le filet. Samuel connaît du succès en ce moment et c’est tant mieux pour l’équipe. Quand mon tour viendra, ce sera à moi de m’améliorer un peu à chaque match. C’est sûr qu’avec la pause des étoiles qui approche, ce n’est pas idéal. J’aimerais bien disputer un ou deux matchs avant ça parce qu’il y aura ensuite huit ou neuf jours sans jouer , a expliqué le vétéran de 32 ans.

L’équipe d’abord

Allen refuse d’embarquer dans la conversation pour déterminer qui de lui ou Montembeault devrait obtenir l’étiquette de gardien numéro un à Montréal.

D’abord parce qu’il se dit conscient qu’il n’est probablement pas celui qui amènera le Canadien vers de nouveaux sommets, mais surtout parce que pour lui, ce sont les succès de l’équipe qui passent avant tout.

Vous me parlez toujours de compétition à l’interne et de la façon dont on devrait nous pousser l’un l’autre vers le haut. Ce qui compte est ce qui fonctionne le mieux pour le groupe. J’ai toujours vu les choses comme ça. Oui, on est compétitifs sur la glace, mais tout le monde l’est dans cette ligue. Mais en tant que gardien, on veut juste offrir la meilleure version de nous-mêmes.

On sent toute sa sincérité quand il parle de la tenue exceptionnelle offerte par Montembeault durant son absence.

« Je ne suis aucunement surpris. J’ai su dès que je l’ai vu la première fois. Il est un athlète. Il n’est pas seulement un gardien qui se plante là et qui arrête les rondelles. Il fait beaucoup plus que ça. L’un de ses points forts est son maniement de la rondelle. Personne n’en parle, mais il fait le bon jeu neuf fois sur dix dans ces circonstances. » — Une citation de Jake Allen, gardien de but du Canadien de Montréal

Jake Allen Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Même Cayden Primeau, qui n’a disputé qu’une seule période durant son récent rappel, a eu droit à de bons mots de la part d’Allen. Le vétéran refuse de lancer la serviette au sujet du jeune gardien de 23 ans.

"Prim" est encore au stade du développement. Je me rappelle être passé par là. Je crois vraiment qu’il a encore un brillant avenir devant lui. Sa technique et de ses capacités physiques sont sans doute au-dessus des miennes. C’est une simple question d’expérience pour lui permettre de développer ses habiletés , a souligné Allen.

Il a encore le temps. Il n’a pas joué depuis un bout, mais il a un contrat de trois ans. Il faut qu’il comprenne que même en retournant à Laval et même si Samuel joue très bien, il a encore un avenir dans cette organisation. Je vois ces deux gars jouer ici dans le futur , a-t-il poursuivi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Tendance duo

Questionné au sujet de la tendance voulant que l’on partage de plus en plus la besogne entre deux gardiens de but dans une grande majorité d’équipes de la LNH, Allen soutient que cette manière de faire était là pour rester.

Selon lui, les Carey Price, Andrei Vasilevskiy et Igor Shesterkin sont des exceptions qu’on ne croise plus très souvent.

On me pose souvent la question quand on me croise dans la rue. De la façon dont le hockey se joue de nos jours, il y a très peu de gars qui peuvent soutenir des charges de travail comme ils le font. Vous êtes très chanceux si vous pouvez compter sur un gardien de cette trempe.

« Il a quand même tellement de talents à la position de gardien de nos jours. Le plafond salarial y est aussi pour quelque chose, mais je crois que la tendance d’avoir deux bons gardiens est là pour rester. Je ne serais pas surpris si d’ici 10 ans, il y a trois gardiens par équipe. » — Une citation de Jake Allen

Le hockey d’aujourd’hui est largement basé sur l’attaque. De plus, on voit de plus en plus de blessures dans cette ligue, peu importe la position à laquelle vous évoluez , a-t-il renchéri.