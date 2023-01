La plus grande championne olympique en courte piste songe à l’exil

Les Canadiennes en patinage de vitesse sur courte piste la connaissent bien et, surtout, l’ont redoutée chaque fois que l’Italienne se présentait sur les glaces du monde entier.

Arianna Fontana est la plus grande médaillée olympique du sport. Entre 2006 et 2022, elle a remporté un total de 11 médailles, soit 3 de plus que deux des grandes vedettes de la discipline : le Sud-Coréen Viktor Ahn et l’Américain Apolo Anton Ohno.

Sa récolte aux JO la place comme la plus grande médaillée de l’histoire italienne devant la légende du ski de fond Stefania Belmondo. Mais voilà qu'elle songe à patiner sous les couleurs du drapeau américain depuis que le torchon brûle avec la Fédération italienne des sports de glace et le Comité olympique italien (CONI).

Le feu couvait depuis un certain temps entre la multiple médaillée et sa fédération. Le bras de fer a atteint son paroxysme aux derniers Jeux à Pékin. Fontana s’était plainte publiquement du traitement que sa fédération, son équipe et ses entraîneurs lui auraient infligé.

Je ne tolérerai plus que le personnel technique et fédéral prennent des décisions pour m’isoler sans assumer la responsabilité de ces décisions [...] Ma confiance envers le personnel technique et fédéral est irréconciliable , a-t-elle écrit sur Instagram.

L'Italienne de 32 ans fait allusion au fait que la fédération refuse catégoriquement que son entraîneur personnel et mari, l’ancien patineur américain Anthony Lobello, la suive durant les compétitions internationales et exige que l’équipe technique de la fédération l'encadre.

À la suite de ces différends, la patineuse avait décidé de s’éloigner de l'équipe nationale pour s'entraîner avec son mari à Salt Lake City, où elle dit avoir reçu un accueil digne de son rang.

Elle voulait voir ce que les Américains pouvaient lui offrir en matière d’installations pour qu’elle puisse continuer à s’entraîner en vue d’une éventuelle participation aux Jeux de 2026.

Cela n'a jamais été une "année sabbatique". Je n'ai pas fait de course parce que je ne peux pas tolérer qu'une fédération cautionne des comportements et des décisions nuisibles à mon égard, poursuit-elle [...] Si je décide de participer à des compétitions de nouveau, ma voie sera complètement séparée de celle prévue par le directeur technique et par son personnel pour le groupe italien.

« J’ai maintenant devant moi des décisions à prendre et toutes les options sont sur la table, même celles que je n'avais jamais pensé prendre en considération. » — Une citation de Arianna Fontana, patineuse de vitesse sur courte piste

Arianna Fontana Photo : afp via getty images / SEBASTIEN BOZON

Devant le risque d’un divorce entre l'athlète et son pays, le ministre des Sports Andrea Abodi est intervenu en disant qu’il ferait tout pour qu'Arianna reste en Italie.

Le président du CONI, Giovanni Malagò, s'est dit très déçu par l’attitude de la championne et attend des explications de sa part.

L’ire de la fédération italienne

À la Fédération italienne des sports de glace, le ton est moins conciliateur. Dans un communiqué, on fait preuve de stupéfaction et d'incompréhension .

Nous l’avons accompagné tout au long de sa carrière. Dernièrement, nous lui avons demandé de garder son entraîneur personnel pour sa présence dans les compétitions nationales et de faire confiance à nos entraîneurs durant les compétitions internationales, écrit la fédération dans un communiqué. Nous étions même prêts à lui offrir 200 000 euros (290 000 $ CA) par saison pour couvrir ses frais jusqu'aux prochains Jeux à Milan et Cortina d’Ampezzo.

Dans le même communiqué, la fédération n'hésite pas à réprimander Fontana.

Les médailles sont et resteront toujours importantes, mais elles ne le seront jamais plus que le respect, l’éducation, le professionnalisme et la politesse.

Ce qui est certain, c’est que dorénavant la fédération ne tolérera pas d'autres accusations, avertissements ou intimidations de la part de Fontana , conclut le communiqué.

Il n'en fallait pas plus pour que dans son pays, les médias parlent déjà d'un divorce à l’italienne et d’un mariage à l'américaine.

Le quotidien Il Messagero a titré, en une, une citation de la championne olympique : Italie adieu, je patinerai maintenant pour les États-Unis!

Arianna Fontana rompt avec l'Italie et est prête à patiner pour les États-Unis , peut-on lire dans le quotidien La Republica, qui ajoute que la décision de Fontana est une immense défaite pour tout le sport italien, d'autant que les prochains Jeux auront lieu à la maison .