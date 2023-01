Science-fiction dites-vous?

Si vous m’aviez dit il y a 30 ans, qu’en 2023, les juges de ski acrobatique jugeraient les Coupes du monde dans le confort de leur foyer, je vous aurais traité de fou. C’est pourtant ce qui s'est passé le week-end dernier pour la Coupe du monde de saut acrobatique au Centre de ski Le Relais. Et ce sera la même chose, vendredi et samedi, à Val Saint-Côme pour la compétition de ski de bosses.

C’est en écoutant la compétition que j’ai entendu mon ancienne coéquipière, Caroline Olivier, dire au micro que les juges étaient à distance devant leur écran, un peu partout sur la planète : Canada, États-Unis, Suisse, Chine et Arménie.

J’ai reculé la vidéo pour être certain d’avoir bien entendu et, ensuite, j’ai contacté plusieurs amis qui travaillent encore dans le milieu pour valider le tout.

Oui, c’est confirmé, les juges de saut et de bosses en ski acrobatique travailleront maintenant de la maison, sauf pour quelques exceptions : entre autres le Super Bowl de la discipline, la Coupe du monde de Deer Valley dans l’Utah. Les Américains ont fait pression sur la Fédération internationale de ski (FIS) et ont sûrement proposé quelques dollars, puisque l'événement génère des revenus substantiels pour la fédération américaine.

Mikaël Kingsbury en action à la Coupe du monde de Deer Valley Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Je comprends que durant la pandémie cela pouvait être une option intéressante. Gymnastique Canada a d’ailleurs développé un système pour permettre aux juges d’effectuer leur travail sans devoir se déplacer.

Pour la suite des choses, laissez-moi vous dire pourquoi je pense que l'idée n'est pas bonne.

Commençons par les arguments objectifs.

Les juges arrivent normalement trois ou quatre jours sur les lieux afin de se familiariser avec le site. Ils vont regarder un peu les entraînements et même inspecter le parcours afin de mieux comprendre les subtilités et les conditions dans lesquelles s’exécuteront les athlètes.

Même si nous mettons des capteurs pour détecter précisément l’amplitude d’un saut, il y a plusieurs facteurs qui, selon la physionomie de l’athlète et la manœuvre exécutée, viendront modifier ce qui devrait être une note parfaite.

Je sais, nous sommes en 2023 et il y a sûrement un moyen de développer des algorithmes qui prennent tous ces facteurs en considération, mais là on ne parle que de l’amplitude d’un saut. Ajoutons l’exécution, la forme, le départ et l’atterrissage, oui, c’est encore possible. Mais lorsqu’on parle de style et d’impression générale, je ne vois pas comment une personne dans un sous-sol à 15 000 km du lieu de compétition peut vraiment avoir l’œil juste.

Techniquement, il y a aussi beaucoup de risques. Nous avons tous eu quelques problèmes avec nos visioconférences dans la dernière année. Alors, imaginez un juge dans une ruralité extrême qui perd sa connexion Internet pendant un instant ou même pour la journée. On fait quoi? On lui envoie la reprise et on attend qu’il puisse la visionner avant de passer au tour suivant? Ou on fait une moyenne des autres juges et, donc, les athlètes d’une même compétition auront été évalués selon un mécanisme différent? Ça ne tient pas la route, il y a beaucoup trop de risques.

Miha Fontaine au Relais le week-end dernier Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Il y a aussi le fait qu’être juge, c’est un peu une forme de bénévolat, même s'ils reçoivent une modeste compensation. Soyons bien clair, personne ne devient juge de ski acrobatique pour faire de l’argent.

Alors, qu’est-ce qui motive quelqu’un à passer des heures et des heures de formation et à se faire bien geler les pieds au bas d’une pente de compétition régionale ou provinciale afin de gagner l’expérience nécessaire pour, un jour, devenir juge pour la Coupe du monde? C’est pour l’amour du sport, par pure passion.

Donc, pouvoir voyager un peu et passer quelques jours dans l’univers du circuit est souvent l’ultime bénéfice. Ils peuvent en profiter pour visiter parfois les plus belles montagnes du monde ou vivre des expériences culturelles uniques comme manger une tête de mouton, à Voss, en Norvège! Voilà aussi ce qui motive quelqu’un à s’impliquer et à faire ce boulot très délicat.

Si on annonce maintenant aux juges de la relève qu’une fois le niveau international atteint, ils resteront dans leur salon, je peux vous garantir que la FIS devra offrir tous les dollars qu’elle tente d'économiser en ce moment pour que le salaire devienne l’attrait principal.

Je pourrais écrire un livre sur les arguments objectifs qui appuient mon point de vue, mais passons aux choses sérieuses, les arguments subjectifs.

Je le disais plus tôt, les juges arrivent toujours plusieurs jours avant une compétition. Cela permet une familiarisation avec le site de compétition, mais aussi avec les entraîneurs et les athlètes. À l'époque où j'étais entraîneur, j’ai eu plusieurs discussions avec les juges afin de comprendre ce qu’ils considéraient comme une descente parfaite, ce qu’ils aimaient voir et ce qu’ils aimaient moins.

Dominick Gauthier, alors entraîneur, aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 Photo : Reuters / Mark Blinch

Parfois, la tension montait. Je me suis même retrouvé quelques fois dans la cabane des juges à leur demander ce que je n’avais pas compris. Bien sûr, depuis ce temps, ils ferment la porte et empêchent les entraîneurs émotifs comme moi de partager leur mécontentement même si j’aime penser avoir toujours fait preuve de respect.

Il n’empêche que des discussions constructives sur des éléments subjectifs sont nécessaires pour que l’athlète puisse bien comprendre ce sur quoi il sera jugé.

Et en conclusion, le premier point à me venir en tête lorsque Caroline a parlé des juges à distance, c’est celui de l’imputabilité. Je crois sincèrement qu’il est possible de juger avec une marge d’erreur raisonnable à partir d’un écran, cela n’est pas le problème principal. Le problème, c’est que peu de juges oseront admettre publiquement qu’il s’agisse même d’un problème.

Dans un monde utopique, on pourrait avoir une confiance aveugle en l’objectivité parfaite d’un juge. La réalité est tout autre chose.

N’en déplaise à certains, on doit admettre que c’est bien plus facile pour quelqu’un dans sa maison de donner quelques dixièmes de plus au de moins selon ses allégeances et ses préférences.

Lorsqu’ils sont au bas de la piste et qu’on peut les côtoyer à l’hôtel ou même parfois dans un vol entre Tokyo et Francfort, disons que ça force tout le monde à être meilleur.

J’ai aussi voulu savoir si c’était comme ça dans les autres disciplines du ski acrobatique, soit le slopestyle, le grand saut (big air) et la demi-lune. En demandant à Guyaume St-Cyr Lachance, un juge international d’expérience et ancien athlète, il m’a vite répondu que la communauté de ces disciplines s’était tenue debout devant la FIS pour les mêmes raisons mentionnées ci-haut.

Ce n’est pas parfait en présentiel non plus! Pensons au cadeau obtenu par le skieur japonais Ikuma Orishima avec la médaille de bronze en bosses aux Jeux olympiques de Pékin. Il y aura toujours des erreurs et de la partialité, mais tant que les algorithmes ne pourront pas faire l’entièreté du travail, arrêtons de vouloir faire des économies de bouts de chandelles et gardons, S.V.P., ces humains si dévoués au bas de la piste.

Alors, est-ce que les Jeux olympiques pourront, un jour, se faire en télétravail? Si certains sports comme la gymnastique l’ont déjà fait, qui suis-je pour vous dire qu’en 2048, l’évolution technologique ne nous permettra pas de faire des combats de judo en réalité virtuelle?