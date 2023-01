Letang et les Penguins renversent les Panthers en prolongation

Kristopher Letang a marqué son deuxième but du match avec 54 secondes à faire en prolongation et les Penguins de Pittsburgh l'ont emporté 7-6 contre les Panthers de la Floride mardi soir.

Letang, qui n'avait pas joué depuis le 28 décembre en raison d'une blessure au bas du corps, a également récolté deux mentions d'aide. Son but en avantage numérique a permis aux Pens de gagner seulement un quatrième match en prolongation cette saison, alors que l'équipe occupe présentement la huitième et dernière place permettant d'accéder aux séries éliminatoires dans l'Association Est.

Cette victoire donne un petit coussin d'avance aux Penguins, alors que les Panthers se trouvent derrière en neuvième position.

Evgeni Malkin, Sidney Crosby et Danton Heinen ont tous les trois obtenu un but et deux aides dans la victoire. Rickard Rakell et Drew O'Connor ont également marqué pour les Penguins, qui ont battu les Panthers pour une 18e fois à leurs 21 dernières visites à Pittsburgh.

Casey DeSmith a connu des difficultés dans la rencontre, lui qui a remplacé Tristan Jarry, rayé de l'alignement à la dernière minute. DeSmith a repoussé 33 tirs, dont deux en prolongation, afin de gagner seulement un troisième match à ses 10 derniers départs.

Fiala offre la victoire aux Kings en prolongation

Kevin Fiala a mis fin au débat lors de la 69e seconde de la prolongation et les Kings de Los Angeles ont défait les Flyers de Philadelphie 4-3, mardi soir.

Anze Kopitar a marqué deux buts alors que Samuel Fagemo a trouvé le fond du filet à une occasion pour les Kings.

James van Riemsdyk, Wade Allison et Rasmus Ristolainen ont répliqué pour les Flyers.

Les Kings ont dominé la troisième période, mais ils n'ont pas été en mesure de dénouer l'impasse avant la prolongation. Fiala a pris possession de la rondelle et il s'est amené à deux contre un avant de déjouer le gardien Carter Hart.

Pheonix Copley a effectué 28 arrêts pour les Kings. Hart a conclu la rencontre avec 34 arrêts.

Les deux équipes ont donné le ton à l'affrontement en enfilant l'aiguille deux fois chacune en première période.

Copp délivre les Red Wings face aux Sharks

Andrew Copp a touché la cible dès la 25e seconde de la prolongation et les Red Wings de Detroit ont battu les Sharks de San Jose 3-2, mardi soir.

Copp marqué en poussant un retour de lancer au fond du filet après que le gardien James Reimer eut bloqué un tir de Michael Rasmussen.

Rasmussen et Adam Erne ont fait mouche en temps réglementaire alors que Dylan Larkin a atteint le plateau des 400 points en carrière dans la LNH.

Ville Husso a réalisé 26 arrêts pour les Red Wings.

Timo Meier a inscrit un cinquième but en sept parties pour les Sharks. Logan Couture a également fait bouger les cordages tandis qu'Erik Karlsson a amassé deux aides.

Reimer a stoppé 29 tirs pour les Sharks, qui disputait le troisième de huit matchs d'affilée à l'étranger.