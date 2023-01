Natalie Wilkie championne du monde au sprint en paraski de fond

Wilkie a devancé la Norvégienne Vilde Nilsen pour s’emparer de sa troisième médaille des Championats du monde. L'Américaine Sydney Petersen a remporté le bronze.

La médaille d’or d’aujourd’hui était très spéciale, car tout peut arriver dans une course de sprint et la compétition est très relevée, alors je suis vraiment heureuse, a indiqué Wilkie. Dans la finale, la stratégie était de tenir le coup aussi longtemps que possible. Dans la descente finale, j’avais l’intention de sortir du virage et de conserver l’avance jusqu’à la fin, ce que je suis contente d’avoir pu faire.

Wilkie, gagnante de sept médailles des Jeux paralympiques, avait remporté l’or en parabiathlon samedi, lors du sprint de 7,5 km en position debout. En ski de fond, la Britanno-Colombienne s’était adjugé une médaille d’argent dans l’épreuve classique de 18 km dimanche, derrière Nilsen.

L’athlète de 22 ans était déjà détentrice de deux médailles d’argent acquises lors des mondiaux de 2019.

C’est sûr que je me sens différente lors de ces Championnats du monde, a reconnu Wilkie. Je me présente maintenant à ces courses en sachant que j’ai toujours une bonne chance de gagner, donc j’ai effectivement beaucoup de confiance.

Dans le sprint masculin en position debout, le vétéran Mark Arendz a conclu au 5e échelon.

Deux Canadiens étaient en action dans la finale du sprint en position assise, mais Derek Zaplotinsky et Collin Cameron ont fini 5e et 6e rangs respectivement. Dans l’épreuve féminine, Christina Picton a terminé 6e.