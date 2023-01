Duel Canada-Suisse en lever de rideau du Championnat du monde de hockey féminin

Le calendrier du tournoi de 10 équipes nationales, qui se déroulera au CAA Centre du 5 au 16 avril, a été dévoilé mardi.

Le Canada croisera le fer avec d'autres adversaires de taille tôt dans le tournoi en raison des chambardements qui se sont produits au classement du mondial de l'an dernier.

Le pays visera un troisième titre d'affilée pour la première fois en 19 ans. Les représentantes de l'unifolié avaient couronné une séquence de huit conquêtes de suite qui remontait à la première édition du tournoi en 1990.

Les Canadiennes seront les têtes d'affiche du groupe A, qui comprend les cinq premières têtes de série du mondial de 2022, dont les médaillées d'argent, les Américaines, ainsi que les médaillées de bronze, les Tchèques. La Suisse et le Japon complètent ce groupe relevé.

Elles affronteront les Américaines le 10 avril.

Le groupe B sera composé de la Finlande,de la France, de l'Allemagne, de la Hongrie et de la Suède.

Les quarts de finale se dérouleront le 13 avril et seront suivis des demi-finales le 15, ainsi que des petite et grande finales le 16.

Le Canada avait vaincu les États-Unis 2-1 en finale l'an dernier à Herning, au Danemark, et 3-2 en prolongation à Calgary en 2021.

Les Canadiennes ont remporté six des huit mondiaux qui se sont déroulés au pays, dont celui à Calgary devant proches et amis à cause de la pandémie de coronavirus.

En attendant, le Canada et les États-Unis concluront leur Série de la rivalité avec un match à Trois-Rivières le 20 février, et un autre à Laval le 22.

Les Américaines mènent cette série 3-2.