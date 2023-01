La Russie rencontre l’UEFA et espère réintégrer le soccer international

Associated Press

Le vice-président de la Fédération russe de soccer, Aleksandr Alaev, a refusé de formuler des commentaires à sa sortie d’une rencontre qui a duré trois heures. Il s’agissait des premiers pourparlers avec l’UEFA depuis que la Russie a fait volte-face et a retiré sa menace de quitter l’organisation le mois dernier pour se joindre à la Confédération asiatique de soccer.

Les clubs russes sont exclus de toutes les compétitions de l’UEFA et de la FIFA depuis le début de la guerre en Ukraine, et il n’y a actuellement aucune façon de contourner cette sanction qui a été maintenue par le Tribunal arbitral du Sport (TAS), la plus haute instance en la matière au monde.

Les équipes nationales de la Pologne, de la Suisse et de l’Albanie avaient refusé d’affronter la Russie en matchs préparatoires en février dernier, quelques jours seulement après l’invasion de l’Ukraine par l’armée du président Vladimir Poutine.

Puis, quand les sanctions imposées par l’UEFA et la FIFA le 28 février ont été contestées devant le TAS, les juges ont établi que les conséquences de permettre aux équipes russes de poursuivre leurs activités causeraient des torts irréparables et chaotiques aux compétitions.

Les sélections russes n’ont donc pu tenter de se qualifier pour les Coupes du monde masculine et féminine, le Championnat européen féminin de 2022 – la formation russe était pourtant déjà qualifiée – ainsi que les compétitions de clubs et celles de niveau junior.

L’UEFA a également rompu son entente commerciale avec la société d’État russe Gazprom, a déplacé la finale de la Ligue des champions de 2022 prévue au stade du Zénith de Saint-Pétersbourg et a exclu l’équipe de la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions.

Si une impasse persiste au soccer, les dirigeants sportifs et du mouvement olympique des quatre coins du monde ont tenu des conférences téléphoniques la semaine dernière afin d’étudier la possibilité – malgré la complexité du processus – de réintégrer des athlètes et des équipes russes afin qu’ils puissent participer à des épreuves de qualifications en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le Comité international olympique (CIO) doit d’ailleurs tenir une rencontre de son comité exécutif mercredi afin de discuter de sa position au sujet de la Russie, à 18 mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris. Le CIO avait recommandé aux fédérations internationales le 28 février dernier d’exclure la Russie de toute participation ou organisation d’événements sportifs.