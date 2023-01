Steve Bégin se dit « déçu, mais pas surpris » des commentaires de Darryl Sutter

Steve Bégin a ensuite été soumis au ballotage au début de la saison 2004, avant d'être réclamé par le Canadien. Le Trifluvien ne garde pas un souvenir de Darryl Sutter, et il n'a pas été étonné d'entendre les commentaires qu'il a tenus à l'endroit de Jakob Pelletier, samedi soir en conférence de presse.

Je pensais qu'avec le temps, il aurait changé un peu. Ça l'air que non. Je suis pas surpris, mais je suis déçu, surtout pour le jeune joueur. Je me suis mis à sa place, et je me sentais pas bien.

Pelletier a joué le premier match de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, samedi soir. Il a été limité à 6 minutes 35 secondes de temps d'utilisation. Interrogé au sujet de sa performance, l'entraîneur-chef Sutter a fait mine de ne pas connaître le nom du joueur en question.

Qui? Jakob Pelletier? Quel numéro portait-il? a-t-il demandé à la blague, avant de se référer au sommaire du match pour résumer son rendement. Un tir, une mise en échec. Il a joué 6 minutes et 35 secondes , a-t-il déclaré laconiquement.

Selon Steve Bégin, l'instructeur a manqué de tact. C'est totalement un manque de respect. Ça pète complètement la balloune du jeune. Sûrement que Sutter lui a parlé ensuite, mais le mal était fait. Quand tu es un jeune qui arrive de la Ligue américaine, que tu te fais traiter ainsi... C'est un départ difficile.

Un dépisteur qui a longtemps côtoyé Darryl Sutter avec les Sharks de San José abonde dans le même sens. Je ne suis pas surpris venant de Darryl Sutter. Il est comme ça. Ça fait partie du personnage. C’est l'entraîneur le plus spécial que j’ai côtoyé dans ma carrière.

Il ne voulait pas qu’on lui parle les jours de match, précise celui qui est maintenant à la retraite, et qui a préféré garder l'anonymat.

Jakob Pelletier a été rappelé le 7 janvier dernier par la formation albertaine. Il s'est contenté d'accompagner ses coéquipiers à l'entraînement, avant de finalement obtenir sa chance. On jurait que l'entraîneur a été poussé à le mettre dans un match, et pour montrer son désaccord, il a agi ainsi en point de presse , croit Steve Bégin.

Selon l'ancien attaquant du Canadien, qui a également œuvré derrière le banc des Voltigeurs de Drummondville, les entraîneurs n'ont maintenant plus le choix d'adapter leur approche, spécialement avec les nouveaux joueurs. En 2023, de voir des choses de même... C'est décevant.

« Quand j'étais là, il m'a adressé la parole peut-être cinq fois. J'en avais peur. Aujourd'hui, tu n'a pas le choix. Tu dois avoir des discussions avec tes joueurs. T'amuser avec eux. Prendre le temps de t'informer. Être leur psychologue, un peu. » — Une citation de Steve Bégin

Les Sutter, ils sont toughs (durs). Je connais beaucoup de joueurs qui avaient de la difficulté avec eux. Même des joueurs qui jouaient de façon robuste. C'est la vieille école. Ils ont été élevés sur une ferme. Ils ont toujours joué de façon tough, et ils veulent que tout le monde joue comme eux , résume Steve Bégin.

