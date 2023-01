La relève du Canadien à l’aise à Montréal comme à Laval

Avec huit attaquants titulaires à l’infirmerie, le Canadien se tourne vers son club-école lavallois pour colmater les brèches. Force est de constater qu’ils rendent de précieux services.

Il suffit de regarder la composition du quatrième trio avec Michael Pezzetta, Alex Belzile et Raphaël Harvey-Pinard pour comprendre à quel point ils ont su accrocher leur wagon au train mené par l’entraîneur Martin St-Louis.

Durant son point de presse lundi, St-Louis a d’ailleurs vanté la qualité du développement des joueurs qui a cours à Laval.

Dans le vestiaire, les trois compères ont parlé de la confiance que leur apportait le fait de graduer ensemble.

Nous cherchons tous à récupérer les rondelles libres. Nous avons grandi ensemble dans la Ligue américaine et on se sent à l’aise les uns avec les autres , a d’abord reconnu Pezzetta.

Il voit aussi dans la situation actuelle une occasion rêvée de se mettre en valeur, lui qui s’est lui-même retrouvé à entrer et sortir de la formation partante en raison de blessures au début de la saison.

« Je peux enfin profiter de mon élan. J’ai joué davantage de minutes au cours des trois derniers matchs et ça m’aide à trouver mon rythme. C’est agréable quand on joue plus et qu’on sent que l’on peut aider l’équipe. » — Une citation de Michael Pezzetta, attaquant du Canadien de Montréal

Pour Alex Belzile, tout commence avec les bases solides mises en place au sein du club-école.

On a une équipe qui travaille fort à Laval. On travaille ensemble et on essaie de s’améliorer tous les jours. Quand tu es rappelé et que tu arrives sur une plus grosse plateforme, tu restes confiant dans tes choses parce que tu sais que tu as fait tes devoirs , a indiqué celui qui affiche une récolte de 13 buts et 12 passes en 29 rencontres avec le Rocket.

Alex Belzile Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Sur le fait d’avoir des visages familiers dans le vestiaire du Tricolore, là aussi Belzile n’y voit que du positif.

Pour certains, ça peut être impressionnant d’être rappelé dans la Ligue nationale. Mais quand tu arrives et que tu connais tes coéquipiers et tes compagnons de trio, quand tu connais quatre ou cinq gars dans l’équipe, c’est plus facile pour t’ajuster et te sentir confortable dans l’équipe.

Quand on lui a demandé de commenter sa façon d’exercer son leadership, Belzile a reconnu avoir été l’instigateur de la discussion qui a eu lieu avec Pezzetta et Harvey-Pinard avant l’affrontement face aux Maple Leafs.

« Je joue avec Pezzetta depuis deux ou trois ans, même chose pour Harvey-Pinard qui est avec moi sur le même trio. Quand tu as déjà de la chimie avec les gars, tu es dans une position confortable. Tout le monde est sur la même page et tu ne te poses pas de questions. » — Une citation de Alex Belzile, attaquant du Canadien de Montréal

Juste d’avoir des petits rappels entre nous avant les matchs, ça fait du bien. Quand tu joues ta game, tu ne penses à rien et c’est là que tu vas sortir ta meilleure game.

Belzile admet être d’abord un passionné de hockey. C'est naturel pour lui d’être sociable et de parler de hockey avec les autres.

L’aspect mental est souvent sous-estimé dans le monde du hockey. L’adversité dans un match, ce n’est pas parce qu’on perd 2-0 que le match est fini. Peu importe contre qui on joue, il y a tellement de petites actions que l’on peut faire qui vont faire la différence. C’est ça le challenge à tous les matchs de rester constant dans nos émotions et dans notre effort , a-t-il poursuivi.

Harvey-Pinard abondait dans le même sens quand on lui a demandé à quel point il était rassurant pour lui de se retrouver en pays de connaissance.

Ça fait une différence quand on connaît plein de joueurs dans la chambre. Ça t’aide à être plus à l’aise sur la patinoire et à être plus confiant , a admis celui qui y est allé de son deuxième but dans la LNH, samedi contre Toronto, un premier depuis décembre 2021.

Harvey-Pinard a simplement indiqué que les qualités de son coéquipier méritaient d’être soulignées.

Il n’est pas capitaine à Laval pour rien, a indiqué le numéro 49. Je joue avec lui depuis trois. Je me réfère souvent à lui. Je lui parle beaucoup. Il est bon communicateur et il s’assure que tout le monde est à l’aise dans le vestiaire. C’est l’un des meilleurs capitaines que j’ai connus et il amène la même énergie ici avec le Canadien qu’à Laval et ça fait une grosse différence.

Invité à commenter la remarque le concernant faite plus tôt par Martin St-Louis, Harvey-Pinard a admis qu’il devait en effet accepter de prendre plus de risques pour améliorer sa production offensive.

St-Louis a comparé le jeune joueur de 24 ans à un joueur de baseball qui se rend régulièrement sur les sentiers, mais qui pourrait s’élancer de temps à autre pour récolter des triples ou des coups de circuit.

« C’est vrai que je m’en tiens souvent à la base. Je veux d’abord m’assurer de ne pas commettre de revirement. C’est sûr que je vais prendre un peu plus de risques tout en restant responsable défensivement. » — Une citation de Raphaël Harvey-Pinard, attaquant du Canadien de Montréal

Comment compte-t-il transporter les émotions du match de samedi en sautant sur la patinoire contre les Bruins de Boston?

On veut jouer avec la même émotion. Mais on dit souvent au hockey, jamais trop haut, jamais trop bas. Je dois arriver avec la même mentalité que j’avais avant le match contre Toronto, jouer à ma façon et rester dans mon identité , a conclu Harvey-Pinard qui sait que le défi sera de taille.

Après avoir été opposés au trio d’Auston Matthews, ses compagnons et lui essaieront de contrer celui de Patrice Bergeron.