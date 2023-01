Le Canada encore loin du podium aux mondiaux de paraski alpin

Les mondiaux devaient s'amorcer samedi, mais la météo a contraint les organisateurs à repousser le début de l'événement.

Participant à ses troisièmes Championnats du monde, la Québécoise Frédérique Turgeon s’est classée 5e du super-G. Elle a terminé le parcours en 1 min 6 s 84/100, à 1,51 s du podium.

La Suédoise Ebba Aarsjo a décroché l'or. Elle a laissé la concurrence à distance en creusant un écart de 4,15 secondes sur sa plus proche rivale, l’Allemande Andrea Rothfuss. Une autre Allemande, Anna-Maria Rieder (+4,42), a obtenu la médaille de bronze.

Turgeon avait remporté la médaille de bronze dans cette discipline aux Championnats du monde de Kranjska Gora, en Slovaquie, en 2019. Elle n'avait pas participé aux Jeux paralympiques de 2022, blessée à une jambe.

J’avais l’impression de me battre contre la piste aujourd’hui, a confié Turgeon. J’ai connu une journée difficile en raison des conditions. Il y avait quelques endroits mous et d’autres vraiment durs et glacés dans la section abrupte.

Je pense que c’est le pire ski que j’ai fait cette année. Ce n’était vraiment pas bon, a laissé tomber en toute honnêteté l'athlète de Candiac. Je dois ajuster quelques éléments, et j’espère pouvoir attaquer un peu plus lors des prochaines courses.

Alexis Guimond lors des Jeux paralympiques de 2022 Photo : Reuters / GONZALO FUENTES

Chez les messieurs, dans le super-G debout, le Québécois Alexis Guimond s’est aussi classé 5e, terminant à 2,38 s du gagnant, l’Autrichien Markus Salcher. Le Suisse Robin Cuche (+0,20) a enlevé l'argent devant le quatre fois médaillé des Jeux olympiques de 2022, le Français Arthur Bauchet (+0,79).

La semaine a été assez difficile jusqu’à présent, a dit Guimond qui participe à ses quatrièmes mondiaux. Je dois vraiment m’améliorer si je veux être champion du monde. Je dois bien skier de haut en bas du parcours, et pas seulement dans une ou deux sections. J’ai hâte d’avoir d’autres occasions de le faire.

Guimond avait obtenu la médaille de bronze au super-G des Jeux paralympiques de 2022. Son meilleur résultat aux mondiaux est une médaille de bronze en 2017, à Tarvisio, en Italie.

L'Albertain Kurt Oatway a pris la 5e place du super-G en ski assis, ratant le podium par un peu plus d’une seconde. À sa cinquième édition des mondiaux, il avait remporté une médaille d’argent au super-G à Kranjska Gora, en Slovaquie, en 2019.

C’était la première journée de course de vitesse après les reports et ça se voit, a-t-il expliqué. Je dois apporter quelques améliorations dans mon ski, car j’ai fait des erreurs et je suis sorti de la ligne de course. J’ai hâte de disputer le combiné alpin et la descente au cours des deux prochains jours.

L'Ontarien Brian Rowland, de Merrickville, a aussi participé au super-G en ski assis, mais n’a pas terminé le parcours.

Les Championnats du monde de paraski alpin se déroulent jusqu'au 29 janvier.