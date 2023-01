Novak Djokovic, expéditif, passe en quarts à Melbourne

Novak Djokovic a joué comme à ses plus beaux jours pour se qualifier pour les quarts de finale des Internationaux d'Australie. Il a surclassé Alex de Minaur, 25e au classement mondial, en trois manches de 6-2, 6-1 et 6-2.

À le voir jouer comme il a joué lundi, on se dit que seule sa blessure à la cuisse pourra empêcher le Serbe de remporter son 10e titre à Melbourne.

Il a été intraitable envers son adversaire.

Je ne peux pas m'excuser de ne pas avoir fait durer le match plus longtemps. Je voulais gagner en trois manches. Je ne tiens jamais rien pour acquis, mais je suis content de la façon dont j'ai joué, dont j'ai frappé la balle, dont j'ai bougé , a-t-il lancé au public.

Djokovic estime avoir joué son meilleur match depuis le début de la saison.

Aujourd'hui, j'ai probablement affronté un Novak très proche de son meilleur niveau, a confirmé de Minaur. S'il conserve ce niveau, je pense sans aucun doute qu'il est le gars qui remportera le titre.

Le 4e favori a confirmé à l'issue de la rencontre n'avoir rien senti à la cuisse, qu'il a conservée bandée. Aujourd'hui, ça ne s'est pas vu que j'étais blessé , a-t-il souligné.

Un état de forme somme toute surprenant, car ses deux derniers matchs avaient été manifestement très compliqués en raison de la douleur.

J'ai pris beaucoup de cachets anti-inflammatoires ces derniers jours pour masquer la douleur. D'habitude, je n'aime pas ça. Je ne veux pas entrer plus loin dans les explications, mais aujourd'hui, ça allait , a-t-il confié en rencontre de presse.

Son prochain adversaire sera Andrey Rublev (6e), et il aura le titre en tête.

Le Russe a sauvé deux balles de match avant d'écarter le Danois Holger Rune, 19 ans, 10e du monde, 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 et 7-6 (11/9) avec l'aide du filet sur la balle de match.

Depuis une semaine je ne pensais pas au titre, juste à être suffisamment bien pour jouer le match suivant... jusqu'à ce soir, a admis Djokovic. Parce que ce soir, la façon dont j'ai joué, dont je me suis senti, me donne des raisons de croire que je peux aller au bout.

Le second quart du bas du tableau opposera deux Américains, le surprenant Tommy Paul (35e), qui a battu Roberto Bautista Agut (25e) 6-2, 4-6, 6-2 et 7-5, et l'inattendu Ben Shelton (89e) qui a écarté JJ Wolf (67e) en cinq manches de 6-7 (5/7), 6-2, 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 6-2

Indian Wells sans Djokovic ? Une honte

Le directeur du tournoi d'Indian Wells Tommy Haas a estimé lundi que ce serait une honte si Novak Djokovic ne pouvait pas jouer au tennis aux États-Unis en raison de son refus de se faire vacciner contre la COVID.

Il devrait rater les tournois d'Indian Wells et de Miami au printemps, car les autorités américaines ont étendu jusqu'à avril l'obligation pour les visiteurs internationaux d'être vaccinés.

Ce serait une honte à mes yeux s'il ne venait pas à ces tournois ou n'était pas autorisé à venir , a déclaré Haas à la presse.

Ils sont censés lever ces règles à la mi-avril , a précisé l'ancien no 2 du monde.