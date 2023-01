Il n’existe pas de définition unique de ce qu’est le leadership. Par contre, la plupart des gens et des ouvrages s’entendent sur le fait qu’un leader est une personne passionnée, travaillante et inspirante. Et que les vrais leaders possèdent un précieux don qui leur permet de transmettre leur enthousiasme et leur désir de surpassement à leurs pairs ou à leurs subalternes.

Samedi après-midi, donc, Jakob Pelletier disputait son premier match dans la LNH.

Sélectionné par les Flames au premier tour du repêchage de 2019 (26e au total), l’attaquant québécois avait connu une très bonne saison recrue dans la Ligue américaine de hockey (LAH) l’an dernier (27-35-62). Et cette saison, il avait déjà inscrit 15 buts en 31 matchs avec le club-école quand les Flames l’avaient rappelé le 7 janvier dernier.

Après son rappel, à la grande surprise des journalistes affectés à la couverture de l’équipe, Pelletier a passé six matchs sur la passerelle (et deux semaines sans jouer) avant de disputer son premier match dans la LNH.

Âgé de 21 ans, Jakob Pelletier a enfin obtenu cette chance samedi face au Lightning de Tampa Bay. Pour les partisans des Flames, il s’agissait d’un moment très particulier. D’abord parce que Pelletier présente un intéressant potentiel offensif, mais aussi parce que depuis le repêchage de 2018, aucun des 29 espoirs sélectionnés par Calgary n’avait encore foulé une patinoire de la LNH.

***

Pelletier a patrouillé le flanc gauche du quatrième trio aux côtés du vétéran Trevor Lewis et de Walker Duehr, un joueur de 25 ans qui avait été rappelé en même temps que lui.

Ce trio n’a pas été beaucoup utilisé, mais il s’est bien tiré d’affaire, obtenant quatre tirs au filet et n’en accordant aucun, dans la victoire de 6-3 des Flames. Quant à Pelletier, il a obtenu une chance de marquer dès sa première présence sur la patinoire et, malgré ses deux semaines d’inactivité, il s’est bien comporté.

Jakob Pelletier disputait un premier match dans la Ligue nationale de hockey, samedi. Photo : Reuters / Sergei Belski

Après la rencontre, Darryl Sutter s’est fait demander ce qu’il pensait du premier match de Jakob Pelletier. Et c’est là que Sutter, spectaculairement, est parvenu à extraire toute trace d’enthousiasme de l’air ambiant.

Un leader, ou probablement un entraîneur doté d’un minimum de savoir-vivre, aurait simplement formulé quelques commentaires positifs sur la tenue du jeune homme, tout en prenant soin de souligner ses qualités.

En lieu et place, Sutter a froncé les sourcils. Et il a enchaîné avec une réponse qui sera à jamais inscrite au panthéon des répliques les plus épaisses jamais fournies par un entraîneur.

Jakob Pelletier? Quel numéro portait-il? , a-t-il questionné.

L’entraîneur des Flames s’est ensuite emparé des statistiques du match et il a cru bon de lire à haute voix que Pelletier avait obtenu un tir, réussi une mise en échec et avait été utilisé durant 6 minutes et 35 secondes.

C’est la LNH. Il a 21 ans. Il a encore beaucoup de chemin à faire , a-t-il martelé.

Comment un entraîneur aussi expérimenté que Darryl Sutter a-t-il pu autant manquer de respect envers une verte recrue de 21 ans? Qui croyait-il inspirer en s’exprimant ainsi? Quelle envie de dépassement s’attendait-il à répandre au sein de son organisation?

Darryl Sutter est âgé de 64 ans. En termes d’habiletés de base à acquérir, il lui reste beaucoup plus de chemin à franchir qu’à Pelletier.

***

À Vancouver, le président des opérations hockey des Canucks, Jim Rutherford, et le directeur général Patrick Alvin se sont aussi particulièrement distingués par leur ineptie au cours des dernières semaines.

Il est difficile de comprendre comment un entraîneur comme Bruce Boudreau, qui a tout de même passé les 48 dernières années dans le monde du hockey professionnel, ait pu être soumis à un traitement aussi humiliant et aussi peu professionnel.

Dimanche, Rutherford et Alvin ont fini par mettre fin au calvaire de Bruce Boudreau en le congédiant.

Bruce Boudreau en conférence de presse après son dernier match en tant qu'entraîneur-chef des Canucks de Vancouver. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Vendredi et samedi, tel un mort-vivant, Boudreau avait dû diriger son équipe alors que le nom de son successeur, Rick Tocchet, était déjà connu. Vendredi, au bord des larmes, Boudreau avait dû interrompre son point de presse d’avant-match alors qu’il se faisait questionner sur son éventuel congédiement. Et après le match de samedi, les yeux baignant dans l’eau, le vétéran entraîneur a eu droit à un vibrant témoignage d’affection de la part des partisans avant de quitter le banc des Canucks pour la dernière fois.

Émotifs, plusieurs joueurs seraient aussi allés lui faire leurs adieux dans son bureau après la dernière rencontre.

Bref, tout le monde savait que Boudreau était viré depuis longtemps, mais Rutherford et Alvin ont attendu que la situation surpasse le ridicule avant de mettre fin à ce cirque.

***

Bruce Boudreau avait pris les commandes des Canucks le 6 décembre 2021 à la suite du congédiement de Travis Green. Sous sa gouverne, l’équipe avait bouclé le calendrier avec une excellente fiche de 32-15-10.

Après la saison 2021-2022, la direction des Canucks a toutefois attendu un mois avant de confirmer le retour de Boudreau, sans toutefois prolonger son contrat au-delà de la saison actuelle. Avant même de diriger son premier match, Boudreau apparaissait déjà condamné.

Pourquoi l’a-t-on gardé si la direction n’entrevoyait pas l’avenir avec lui? À elle seule, cette situation illustrait déjà clairement le manque de leadership et de vision des dirigeants des Canucks.

L’équipe a connu un début de saison difficile et, dès le mois de novembre, Jim Rutherford a commencé à critiquer son entraîneur publiquement.

Lundi dernier, Rutherford a toutefois fini par admettre que la formation des Canucks n’est pas suffisamment compétitive et qu’une intervention chirurgicale majeure (un remaniement du personnel des joueurs) sera nécessaire pour redresser la barque.

Et comme les rumeurs de congédiement de Boudreau circulaient déjà, il avait platement expliqué qu’il rencontrait des candidats au poste d’entraîneur depuis des mois et que Boudreau était l’entraîneur en ce moment .

Au cours des dix derniers jours, incroyablement, Boudreau a pu suivre dans les médias toutes les démarches que ses patrons entreprenaient dans le but de le remplacer. Les noms des prochains assistants de Rick Tocchet, comme Sergei Gonchar, circulaient comme si le changement d’entraîneur avait déjà été fait.

Le monde du sport professionnel est dur et souvent cruel. Mais quand des dirigeants d’organisations font preuve d’un aussi flagrant manque de respect envers leurs employés, ça laisse des cicatrices et les gens du milieu s’en souviennent longtemps.