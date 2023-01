Paul St-Pierre Plamondon accepte les excuses de Sandro Grande

Le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon a annoncé avoir rencontré pendant plus d'une heure l'ancien joueur de l'Impact de Montréal, Sandro Grande, dimanche, et d'avoir décidé d'accepter ses excuses présentées publiquement jeudi pour ses propos tenus en 2012 après l'attentat au Métropolis perpétré par Richard Henry Bain.

Lors d'une conférence de presse à Laval, l'entraîneur de 45 ans a reconnu que ses propos tenus en 2012 sur les médias sociaux étaient inacceptables , admettant être l’auteur du gazouillis dans lequel il estimait que le tireur de l’attentat au Métropolis avait commis l’erreur de rater sa cible, la première ministre Pauline Marois. Grande avait jusqu’ici toujours nié avoir écrit ce message, prétendant que son compte avait été piraté.

Le 4 septembre 2012, le soir de l'élection de Pauline Marois et du Parti québécois au pouvoir, l'ex-joueur de soccer avait écrit sur Twitter : La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible!!! Marois!!! La prochaine fois mon gars! J'espère!

Il y a deux semaines, le CF Montréal avait annoncé l'embauche de Grande à titre d'entraîneur-chef de l'équipe de réserve. Cependant, le onze montréalais a fait volte-face le lendemain après que le gazouillis a refait surface et que toute la classe politique a dénoncé cette nomination, dont le chef du Parti québécois.

Paul St-Pierre Plamondon a raconté dans sa publication dimanche qu'il avait trouvé en Sandro Grande un homme sincère dans ses excuses et j’ai pu discuter de la situation avec sa famille, qui a évidemment vécu une situation très difficile au courant des dernières semaines.

Le chef actuel du Parti québécois relate notamment qu'il a pu lire la lettre qu’il a écrite à madame Marois et la réponse qu’il a obtenue d’elle.

Dans cette lettre, écrit M. Plamondon, on peut lire les mots suivants de Mme Marois : Je suis convaincue que vous souhaitez transmettre à vos enfants de bonnes valeurs, mais toutes les personnes publiques – cela vous inclut bien sûr – se doivent de contribuer à un débat respectueux et de transmettre l’importance de ce respect aux jeunes générations .

On me dit que vous et des membres de votre famille recevez des messages blessants dans la foulée des derniers évènements. Cela va totalement à l’encontre de mes valeurs. Si vous croyez que la publication de votre lettre et de ma réponse peut aider à tourner la page, je vous encourage à le faire , enchaîne-t-elle.

« Dans la mesure où Mme Marois ne souhaite pas voir monsieur Grande être ostracisé ou "cancellé" , je me sens à l’aise, à titre de chef de notre formation politique et de notre mouvement, d’accepter ses excuses et ainsi permettre à M. Grande de tourner la page, pour qu’il puisse contribuer le plus positivement possible à notre société dans la suite des choses. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

M. Plamondon et M. Grande ont par ailleurs convenu, assure le chef du Parti québécois, qu'une fois la poussière retombée, nous ferons des activités conjointes sur les thèmes de la prévention de la haine et la promotion du dialogue démocratique respectueux et humain.

Il conclut sa publication en affirmant que cet épisode difficile aura permis à l’entièreté de la société québécoise de se mettre d’accord sur le fait que les indépendantistes ne méritent ni le mépris ni l’intimidation; et que collectivement, nous refusons la violence, peu importe le parti politique ou l’idée politique dont il est question.