Le Canada sept fois sur le podium aux Championnats du monde de paraski nordique

Natalie Wilkie a remporté sa première médaille de biathlon aux Championnats du monde samedi, en prenant l'or dans la course sur courte distance dans l'épreuve debout. Elle est montée une deuxième fois sur le podium dimanche. Elle a reçu l'argent, alors que Britanny Hudak l'a accompagnée sur la troisième marche. La veille, Hudak avait obtenu l'argent. Chez les hommes, Mark Arendz a aussi remporté une médaille d'argent samedi.

Les conditions étaient assez bonnes aujourd'hui. Il faisait vraiment froid, mais notre équipe avait une bonne adhérence dans les côtes, a indiqué Wilkie. Dix-huit kilomètres, c'était vraiment long, mais il fallait faire preuve de constance et ne pas y aller trop fort aujourd'hui. Je pense que nous avons bien réussi.

Elle a même profité de son niveau de forme pour aider sa coéquipière.

Quand j'ai rattrapé Britt (Hudak), j'ai essayé de la remorquer un peu, et elle a bénéficié de l’aspiration, alors c'était vraiment amusant de travailler ensemble comme ça sur le parcours. C'est formidable de partager le podium aujourd'hui , a ajouté Wilkie.

J'étais concentrée à skier intelligemment à un rythme que j'étais sûre de pouvoir maintenir. Avec beaucoup de montées, je savais que ça allait augmenter, alors j'ai essayé de garder un rythme constant. Nous avions de très bons skis et certainement la meilleure équipe de supporteurs , a déclaré Hudak.

La Norvégienne Vilde Nilsen a dominé.

Collin Cameron a gagné l’argent dans l’épreuve de distance en ski assis. La veille, l'Ontarienne de Bracebridge a remporté son premier titre mondial en biathlon.

J'ai décidé de faire la course et de voir ce qui allait se passer plutôt que de ne pas prendre le départ et de risquer de tomber malade de toute façon. Je suis vraiment heureux de la façon dont j'ai pu gérer mon énergie pour une course aussi longue dans des conditions vraiment froides et monter à nouveau sur le podium.

Cameron a terminé derrière l'Italien Giuseppe Romele et devant l'Ukrainien Pavlo Bal.

Les mondiaux reprennent mardi avec les courses de sprint en pas de patin.