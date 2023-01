Alexandre Duchaine et Miha Fontaine au pied du podium à Lac-Beauport

Premier à l'issue de la première manche, Roth est revenu à la charge avec une note de 124,43 points en grande finale où il a devancé l'Ukrainien Dmytro Kotovskyi (119,91) et l'Américain Cristopher Lillis (118,55).

Les deux Québécois parvenus à cette grande finale, Alexandre Duchaine (111,37 pts) et Miha Fontaine (104,98 pts) ont terminé l'épreuve en 4e et 5e position respectivement. Lewis Irving a fini 7e, ratant de peu la grande finale réservée aux six meilleurs sauteurs.

Alexandre Duchaine. Photo : La Presse canadienne / Rick Bowmer

Anthony Noël, Victor Primeau, Émile Nadeau, Pierre-Olivier Côté, Alec Haineault et Nicolas Martineau n'ont pas franchi l'étape des qualifications.

Miha Fontaine. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Courte journée pour Thénault

Quelques minutes plus tôt, chez les femmes, l’Australienne Laura Peel a succédé à la Québécoise Marion Thénault sur la plus haute marche du podium au pied de la station Le Relais.

Réduite au rôle de spectatrice en raison d’une chute survenue lors des qualifications, Thénault a vu Peel (109,15 pts) dominer la compétition pour devancer l’Américaine Ashley Caldwell (93,06) et l’Ukrainienne Anastasiya Novosad (90,59), toutes deux médaillées dans le même ordre que la veille.

En l’absence de Thénault en grande finale, Flavie Aumond a réalisé la meilleure performance canadienne du jour en se classant 7e.

Charlie Fontaine, Rosalie Gagnon et Alexandra Montminy n’ont pas non plus franchi la phase initiale de la compétition.