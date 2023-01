Les Canucks congédient Bruce Boudreau

En plus de Boudreau, l'entraîneur-adjoint Trent Cull a lui aussi été remercié.

C'est Rick Tocchet qui remplacera Boudreau derrière le banc des Canucks.

Tocchet, 58 ans, devient le 21e entraîneur-chef des Canucks, et dirigera ainsi sa troisième équipe dans la LNH, après des passages mitigés à Tampa Bay (2008-2010) et en Arizona (2017-2020).

Tocchet a aussi été entraîneur adjoint avec les Penguins de Pittsburgh lorsque cette équipe a gagné des coupes Stanley consécutives en 2016 et en 2017.

Rick Tocchet, alors qu'il était l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Ancien joueur de la LNH (1144 matchs), Tocchet sera appuyé par deux autres joueurs retraités : Adam Foote et Sergei Gonchar, qui occuperont respectivement les postes d'entraîneur adjoint et de responsable du développement défensif.

Rick Tocchet apporte avec lui un bagage de connaissances, autant en tant qu'entraîneur qu'ancien joueur , a mentionné le directeur général des Canucks, Patrik Allvin, par voie de communiqué. Ses 20 années d'expérience lui ont permis de diriger des équipes pratiquant divers styles. En tant que joueur, son caractère, son intensité et son désir de gagner ont marqué sa carrière, tout comme ses impressionnantes statistiques offensives.

Nous sommes aussi excités des ajouts d'Adam Foote et de Sergei Gonchar à notre personnel d'entraîneurs , a poursuivi Allvin. Ils ont tous deux connu de longues carrières dans la LNH, et ils possèdent une vaste expertise. Tocchet, Foote et Gonchar apportent tous les trois une feuille de route gagnante à notre organisation, et nous sommes fiers de les accueillir à Vancouver.

Le congédiement de Boudreau met fin à une saga embarrassante pour les Canucks, alors que son renvoi était devenu l'un des secrets les moins bien gardés de la LNH.

Vendredi, alors que les rumeurs d'un changement imminent d'entraîneur chez les Canucks s'intensifiaient, Boudreau avait affirmé qu'il serait fou de vous dire que je ne sais pas ce qui se passe . Questionné par les journalistes hier, après la défaite de Vancouver 4-2 aux mains des Oilers d'Edmonton, Boudreau avait remercié les partisans vancouvérois pour leur démonstration d'affection, indiquant qu'on ne sait jamais quand la fin arrive. [Le soutien des partisans] est quelque chose qui restera avec moi toute ma vie.

Nous remercions sincèrement Bruce pour sa contribution à notre organisation , a conclu Allvin. Cette décision n'était pas facile à prendre, mais nous croyons qu'elle est nécessaire au succès de notre équipe.

Âgé de 68 ans, Boudreau dirigeait les Canucks depuis le 5 décembre 2021. Il avait été nommé en remplacement de Travis Green, avec l'objectif de relancer l'équipe de Vancouver.

Sous sa gouverne, les Canucks ont terminé la dernière campagne avec une fiche de 32-15-10 et ont raté les séries par cinq points.Ses succès ne se sont pas répétés cette saison.

Les Canucks présentent une fiche de 18 victoires, 25 défaites et 3 revers en prolongation en 46 matchs cette saison, et pointent au 27e rang du classement général de la LNH.