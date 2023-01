Victoire de Ragnhild Mowinckel à Cortina d’Ampezzo

Âgée de 30 ans, Mowinckel, médaillée d'argent olympique de géant et de descente à Pyeongchang en 2018, a devancé l'Autrichienne Cornelia Hütter de 30/100e et l'Italienne Marta Bassino de 47/100e.

La championne olympique suisse Lara Gut-Behrami a pris la 4e place à 50/100.

La vedette locale Sofia Goggia n'a pas couru, forfait par précaution en raison d'une gêne au genou droit après sa chute en descente samedi et sa compatriote Federica Brignone, seulement 11e, a abandonné la tête du classement de la spécialité à la lauréate du jour.

Dans les gradins bien garnis autour de l'aire d'arrivée, ce sont les quelques supporters norvégiens qu'on a le plus entendus, encore à la fête avec la victoire de Mowinckel au lendemain de la belle deuxième place de Kajsa Vickhoff Lie en descente.

C'est cool pour la Norvège , a lancé la vice-championne olympique de géant et de descente en 2018, rayonnante sous son bonnet, en pensant aussi à la victoire de la vedette nationale, Aleksander Aamodt Kilde, samedi lors de la descente de Kitzbühel.

Mais pour moi, le temps fort ça a été aussi le podium de Kajsa, c'est comme si son podium avait été mon podium, au vu de tout le travail qu'elle a dû faire et des blessures qu'elle a dû surmonter , a ajouté la gagnante, âgée de 30 ans.

Solide meneuse du classement général, l'Américaine Mikaela Shiffrin a terminé 7e à 62/100e en l'absence de l'Italienne Sofia Goggia, laissée au repos dimanche en raison d'un genou douloureux à la suite d'une nouvelle chute en descente samedi.

J'ai fait une petite erreur de timing dans le dernier virage et évidemment c'est assez plat à cet endroit, donc vous perdez alors pas mal de vitesse, mais c'était je pense une course solide , a commenté l'Américaine, qui devra patienter encore un peu avant de rafler sa 83e victoire en Coupe du monde et dépasser sa compatriote Lindsey Vonn.

Du point de vue canadien, la Franco-Ontarienne Valérie Grenier a obtenu le meilleur résultat avec une 23e place à 1,63 s de la gagnante du jour. Stephanie Fleckenstein a fini au 36e rang. La Québécoise Marie-Michèle Gagnon n'a pas complété l'épreuve.

Le Canada souffre à Kitzbühel

Chez les hommes, le Canadien Eric Read a pris le 23e rang de l’épreuve de slalom de la Coupe du monde présentée à Kitzbühel, en Autriche.

Son temps combiné de 1 min 47 s 33/100e l’a laissé à 2,70 s du vainqueur, le Suisse Daniel Yule (1:44;63). Celui-ci a devancé le Britannique Dave Ryding de 40 centièmes. Le Norvégien Lucas Braathen a complété le podium un petit centième plus loin.

À 29 ans, Yule signe sa deuxième victoire dans la station du Tyrol autrichien après janvier 2020. Vainqueur cet hiver du slalom nocturne de Madonna di Campiglio, le Suisse revient à 36 points de Braathen, qui reprend la tête de la Coupe du monde de la spécialité à son compatriote Henrik Kristoffersen, 5e dimanche.

Aucun autre Canadien n’a pris part à la finale. Simon Fournier, Jordan Asher et Liam Wallace n’avaient pas complété la première manche.