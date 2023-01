Brooke Henderson en tête après trois rondes au Tournoi des championnes

Henderson a calé un roulé de 30 pieds au 16e, où elle a inscrit un de ses quatre oiselets pour ramener une carte de 69.

C'était un très gros roulé, a dit Henderson, en quête d'une 13e victoire à la LPGA. Ç'a m'a beaucoup aidé.

L'Ontarienne affiche un total de 202 après trois rondes, soit 14 coups sous la normale.

Henderson entamait la ronde avec une priorité de quatre coups en tête et a réussi à se garder un bon coussin avant la ronde finale, dimanche.

Ses plus proches rivales sont Nelly Korda (68) et Nasa Hataoka (66), qui a notamment obtenu six oiselets sur le deuxième neuf.

Maya Stark (68) et Charley Hull (69) ont quant à elles cinq coups de retard.