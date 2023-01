Marion Thénault se couvre d’or à Lac-Beauport

Première à l’issue de la manche initiale en vertu d’un pointage de 90,24 points, Thénault y est allée de son meilleur effort en super finale avec une récolte de 96,23 points.

Elle a ainsi devancé Ashley Caldwell (92,00) et l’Ukrainienne Anastasiya Novosad (86,71).

Thénault, étudiante en aéronautique à l’Université Concordia et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Beijing 2022, est montée sur le podium dans une deuxième étape de suite, elle qui avait pris le second rang à Ruka en Finlande au début du mois de décembre.

À sa troisième saison sur le circuit de la Coupe du monde, Thénault s’empare donc de la première place au classement général provisoire.

Exclue de la grande finale, Rosalie Gagnon, originaire de la région de Québec et âgée de seulement 16 ans, a terminé au 11e rang.

Trois autres Canadiennes, Charlie Fontaine (54,60), Flavie Aumond (52,92) et Alexandra Montminy (44,20) ont terminé 14e, 16e et 18e respectivement et n’ont pas franchi les qualifications.

Chez les hommes, le Québécois Lewis Irving (80,00) a dû se satisfaire de la 5e place dans la super finale, remportée par l'Américain Quinn Delhinger avec une récolte de 122,62 points pour sa première victoire sur le circuit de la Coupe du monde dès sa première présence en compétition.

Le Suisse Noe Roth (121,24) et l'Ukrainien Dmytro Kotovskyi (120,81) ont complété le podium. À sa prochaine sortie, Roth revêtira le dossard jaune de meneur du classement général.

Les Québécois Victor Primeau (94,35), Alexandre Duchaine (86,28) et Émile Nadeau (85,84) ont terminé 9e, 10e et 11e. Cinq autres représentants de l'unifolié n'ont pas franchi les qualifications. Il s'agit de Miha Fontaine, Gabriel Dion, Nicolas Martineau, Anthony Noël et Pierre-Olivier Côté.

La troisième étape du calendrier de la spécialité sera présentée dès dimanche au même endroit.