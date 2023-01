Les Américains sortent de l’ombre aux Internationaux d’Australie

En 2004, ce groupe comprenait des champions de grand chelem comme Andre Agassi et Andy Roddick, alors que cette fois on parle de joueurs de la relève. Tommy Paul, âgé de 25 ans, J.J. Wolf, 24 ans, Sebastian Korda, 22 ans, et Ben Shelton, 20 ans, ont tous réussi à se qualifier au quatrième tour à Melbourne.

Pour ces joueurs, et les autres jeunes toujours en lice, c'est possiblement l'opportunité de réaliser un résultat inédit en carrière.

Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, honnêtement, parce que j'ai cette mentalité d'un match à la fois, mais je pense qu'il est difficile pour quiconque de regarder au-delà. Il y a eu beaucoup de surprises , a déclaré Wolf, classé au 67e rang, après avoir éliminé Michael Mmoh en trois manches de 6-4, 6-1 et 6-2 dans un match entièrement américain.

Les surprises arrivent pour une raison. Beaucoup de gens ici sont bons. C'est une réelle opportunité , a-t-il ajouté.

Wolf affrontera ensuite un autre Américain, Shelton, au 89e rang, qui a remporté le titre de la NCAA pour l'Université de Floride l'année dernière, puis passé pro. Utilisant son passeport pour voyager à l'extérieur des États-Unis pour la première fois de sa vie, Shelton a prolongé son séjour à ses débuts à Melbourne en gagnant 6-3, 7-6 (4) et 6-4 contre l'Australien Alexei Popyrin (113e), un invité des organisateurs.

Quant à Paul (35e), il a battu le Californien Jenson Brooksby 6-1, 6-4 et 6-3. Son prochain adversaire sera l'Espagnol Roberto Bautista Agut, qui a mis fin à l'épuisant parcours du vétéran britannique Andy Murray grâce à une victoire de 6-1, 6-7 (7), 6-3, 6-4 face au triple champion en tournois du grand chelem.

Place aux jeunes loups

Ce résultat, le dernier des matchs de troisième tour, laisse Novak Djokovic comme seul joueur parmi les 16 toujours en lice à avoir gagné un tournoi du grand chelem. En fait, parmi les 15 autres, le Grec Stefanos Tsitsipas est le seul à avoir vécu une finale à un tournoi du grand chelem -- un revers aux mains de Djokovic aux Internationaux de France en 2021.

Plusieurs observateurs considèrent que le tennis masculin entame une période de transition et qu'il offre une opportunité pour de nouveaux noms de se faire connaître.

Ainsi, le fait que le Russe Andrey Rublev, 25 ans et cinquième tête de série, croisera le fer avec le Danois Holger Rune, 19 ans et neuvième tête de série, pour une place en quarts de finale lundi ne devrait surprendre personne.

Pourtant, ni l'un ni l'autre n'est allé au-delà des quarts de finale à quelque tournoi du grand chelem que ce soit. C'est aussi le cas de l'Australien Alex de Minaur (22e) qui a gagné son match samedi et qui aura le lourd mandat d'affronter Djokovic, détenteur de 21 titres en grand chelem, dont neuf en Australie.

Djokovic a remporté ses 24 derniers matchs à la suite de sa victoire en trois manches de 7-6 (7), 6-3, 6-4 contre le Bulgare Grigor Dimitrov (27e), malgré d'autres signes de problèmes avec son ischio-jambier gauche.

Lors des derniers matchs, ç'a bien commencé, incluant celui-ci, puis certains mouvements se produisent et ça empire , a expliqué Djokovic, qui a reçu des massages de la part d'un thérapeute lors de certaines pauses entre les changements de côté.

« Ouais, les pilules font effet. De la crème chaude et d'autres trucs. Ça marche un peu, puis plus du tout, puis ça remarche. C'est comme une balade en montagnes russes, honnêtement. » — Une citation de Novak Djokovic

En prévision de son duel contre de Minaur, devant un auditoire qui sera sans doute composé, principalement, d'autres australiens, Djokovic y est allé du commentaire suivant aux spectateurs réunis dans les gradins de l'Aréna Rod-Laver: Je ne sais pas combien, parmi vous, allez être de mon côté. J'imagine qu'il n'y en aura pas beaucoup .

Et il ne faut surtout pas oublier Félix Auger-Aliassime, 6e joueur mondial, qui se retrouve dans une situation pleine de promesses, lui qui a rendez-vous avec le Tchèque Jiri Lehecka, 71e au classement de l'ATP. Une victoire lui permettrait de contempler un duel contre le Grec Stefanos Tsitsipas (no 3) ou l'Italien Jannik Sinner (no 15).

Chez les femmes aussi

Chez les femmes, Aryna Sabalenka, cinquième tête de série, croisera le fer avec Belinda Bencic, 12e tête d'affiche, au prochain tour. Bencic a défait Camila Giorgi 6-2 et 7-5 tandis que Sabalenka a battu Elise Mertens 6-2 et 6-3, grâce notamment à quatre bris et 32 coups gagnants.

Pour Sabalenka, il s'agissait d'une septième victoire en autant de matchs en 2023. De son côté, Bencic a remporté ses huit dernières sorties.

Au tableau de la deuxième semaine d'activités à Melbourne se trouvent également les noms de la Française Caroline Garcia (4e rang), qui affrontera Magda Linette, de Karolina Pliskova, qui livrera bataille à Zhang Shuai, ainsi que celui de Donna Vekic, qui se mesurera à la Tchèque Linda Fruhvirtova, âgée de 17 ans.

C'est un peu surréaliste , a déclaré Fruhvirtova, qui participe à son deuxième tournoi majeur et qui a éliminé sa compatriote Marketa Vondrousova 7-5, 2-6, 6-3.