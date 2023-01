Quel contrat pour Cole Caufield?

On veut que Cole demeure avec nous à long terme et je crois que Cole veut ça aussi , avait déclaré le directeur général du CH, Kent Hughes, lors de son bilan de mi-saison mercredi.

Bien possible que Caufield veuille rester à Montréal pour de bon, mais il y a plusieurs moyens d’y parvenir. C’est ce que le clan de l’Américain devra déterminer dans les prochaines semaines, les prochains mois.

D’abord, le buteur de Stevens Point a admis que l’affaire lui trottait en tête. Le jeune homme sera joueur autonome avec compensation le 1er juillet et il sait bien que la prochaine fois qu’il signera un document de ses mains, son avenir et celui de sa famille seront assurés. Comment pourrait-il en faire abstraction, on vous le demande?

Tu essaies de ne pas trop y penser, mais tu ne peux pas vraiment t’en sortir. C’est partout, tu en entends parler. J’essaie de me tenir loin de ça. Ça va arriver quand ça va arriver. J’aime être ici et j’aime le groupe de joueurs. On va prendre ça une étape à la fois. Mais, oui, j’ai ça en tête , a lancé l’ailier de 22 ans.

Les négociations ont déjà commencé entre le Canadien et le clan Caufield, mené par l’agent Pat Brisson. Caufield lui-même ne semble pas voir d’inconvénient à ce que les tractations se déroulent en plein cœur de la saison, bien qu’il n’y ait pas d’urgence .

Pas d’urgence en effet. Il vogue présentement sur un rythme projeté de 46 buts. S’il décide de parier sur lui – il en a le profil – et qu’il atteint ses chiffres, Brisson aura des arguments de poids.

Depuis l’arrivée d’Auston Matthews dans la Ligue nationale en 2016, huit joueurs en ont inscrit au moins autant en une campagne : Matthews lui-même, Alex Ovechkin, Leon Draisaitl, John Tavares, Kirill Kaprizov, Chris Kreider, David Pastrnak et Kyle Connor.

Exception faite des trois derniers, tous les autres messieurs gagnent de 8,5 millions (Draisaitl) de dollars à 11,6 (Matthews). Pastrnak s’apprête à passer à la banque après avoir conclu une entente au rabais il y a six ans, Connor est maintenant sous-payé et Kreider n’avait jamais marqué plus de 28 buts dans une saison avant d’exploser avec 52 l’an dernier ce qui, jusqu’à preuve du contraire, reste une anomalie.

Alors Caufield a beau jeu de prendre son temps.

Certes, il pourrait lier son destin à celui de Nick Suzuki, ce serait romantique. Romanesque presque. Un contrat de sept ans autour de 7,8M$ les associerait pour le meilleur et pour le pire. Mais comme chacun sait, la vie, surtout lorsqu’il est question d’argent, est souvent plus une affaire de tête que de coeur, aussi sentimental puisse être un jeune homme du Wisconsin.

Marquer des buts, un talent rare, se paie grassement.

Cole Caufield Photo : usa today sports / David Kirouac

Hughes voudra probablement valoriser l’entente à long terme qui offrirait une autre occasion à Caufield de toucher le magot lorsqu’il aura 29 ans. Cela cimenterait le duo Suzuki-Caufield dans l’imaginaire collectif, un peu comme Jonathan Toews et Patrick Kane à Chicago, signataires d’ententes homologues en 2014.

Brisson, pour sa part, pourrait tenter de faire valoir la beauté du contrat passerelle à son client. Comme il a su le faire avec Elias Pettersson ou Jason Robertson récemment. Laissons de côté Pettersson, un centre aux responsabilités différentes.

Le cas de Robertson pique la curiosité. Après tout juste deux saisons complètes dans la LNH, dont la dernière de 41 buts, et après avoir soufflé 23 bougies, l’ailier a paraphé un contrat de quatre saisons d’une valeur totale de 31 millions, une moyenne annuelle de 7,75 M$.

Il aura encore 26 ans quand son contrat expirera, à une saison de son autonomie complète, Robertson sera en position de force pour renégocier. Le Californien avait toutefois davantage d’arguments dans sa besace que Caufield. Plus grand, plus imposant, plus fort, l’ailier gauche a obtenu plus d’un point par match en 2021-2022. Aujourd’hui, son contrat apparaît déjà comme une aubaine pour les Stars de Dallas.

Bref, dépendant des demandes du camp Caufield, ce pourrait être une négociation complexe. Et le CH n’aura pas d’autre choix que de délier les cordons de la bourse pour s’entendre avec celui qui devrait devenir dans quelques mois le premier marqueur de 40 buts de cette équipe depuis Vincent Damphousse en 1994.

Lourd mandat

Le Canadien a encore trois matchs à disputer à domicile avant sa série aller-retour contre les Sénateurs d’Ottawa. Les deux prochains clients, les Leafs samedi et les Bruins mardi, ne seront pas de tout repos.

Vendredi après l’entraînement, il fut amplement question de la gestion des émotions et du contrôle de soi. Un peu tout le monde aurait dû prendre trois grandes respirations avant d’agir jeudi soir face aux Panthers de la Floride, en somme.

Si cette impétuosité peut être le lot des jeunes équipes parfois, les vétérans se sont aussi mis de la partie, dont le généralement placide David Savard, puni pendant 10 minutes pour inconduite après avoir tenu des propos râpeux à propos du travail des officiels dont la compétence, un soir donné, lui semblait matière à débat.

Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je n’ai pas eu de bonne réponse. C’est ça qui est ça. On s’est tiré dans le pied tout le match avec les punitions. C’était à nous de mieux réagir , a laissé tomber le défenseur.

Tu dois jouer avec de l’émotion, mais il ne faut pas perdre le contrôle, a ajouté Martin St-Louis. Hier, il y a eu beaucoup d’erreurs à cause de l’émotion. On s’est perdu dans ce match-là. Je pense que c’est normal pour une jeune équipe. Il faut réparer ça. On va essayer de trouver des manières pour aider le groupe à ne pas se perdre, à se calmer.

Il faudra les trouver rapidement avant d’affronter les Maple Leafs, équipe parmi la fine fleur de la ligue, qui ont gagné cinq de leurs sept dernières rencontres.