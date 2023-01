Aaron Herrera, l’échange gagnant du CF Montréal

Aaron Herrera, un défenseur latéral d’exception en MLS, a pris le chemin du Québec en échange d’un pactole de 500 000 $ en argent d’allocation, du 25e choix au repêchage de 2023 et d’une place de joueur étranger. Non, pas une bouchée de pain. Mais une boîte de viennoiseries, peut-être?

Herrera a été formé à Salt Lake. Hormis un détour par l’Université du Nouveau-Mexique, il a fait partie du club de ses 15 ans à ses 25 ans. L’échange, dit-il, l’a complètement pris de court, mais il a fini par s’y faire. Twitter a beau ne pas être sa tasse de thé, il semble savoir que les supporteurs de son ancienne équipe croient que ses dirigeants ont fait une erreur.

Même s’il assure avoir toujours entretenu de bonnes relations avec l’entraîneur Pablo Mastroeni et les autres cadres du secteur sportif, il va aussi tout faire pour prouver aux partisans qu’ils ont raison.

C’était un moment un peu étrange, et je mentirais certainement si je disais que je ne veux pas leur remettre ça sur le nez et leur montrer que ce n’était pas la bonne décision, a soutenu Herrera, rencontré après l’entraînement de vendredi. Mais en même temps, ce n’est pas tout à fait ça que je souhaite. Je veux surtout prouver aux gens d’ici qu’ils ont eu raison de tenter leur chance avec moi.

Le directeur sportif Olivier Renard sait naviguer dans les eaux troubles du marché des échanges dans le circuit Garber, et comme on a pu le constater cet hiver, il sait aussi vendre ce genre de produits à l’étranger. L’Américain Djordje Mihailovic et le Canadien Alistair Johnston sont tous deux partis pour l’Europe au cours des dernières semaines contre de juteux montants.

Tenter sa chance avec un joueur du continent relativement jeune au potentiel de revente intéressant; la recette du CF Montréal commence à circuler dans le petit monde de la MLS.

Tous les gens à qui j’ai parlé lorsque j’ai appris que je venais ici m’ont dit combien c’était une belle occasion qui se présentait à moi si j’avais des ambitions – et j’en ai – pour aller à l’étranger, s’est souvenu Herrera. Il faut que ce soit la bonne solution, par contre. Je ne vais pas partir pour aller n’importe où. Si je crois que c’est la bonne occasion, je suis ouvert à partir. Les résultats sont éloquents : [Montréal] vend des joueurs assez rapidement, et les vend bien. C’est une superbe occasion pour moi que de venir ici.

Herrera est justement appelé à prendre la place de Johnston, qui impressionne ses nouveaux partisans du Celtic après sa remarquable saison 2022 au poste d’arrière droit. Il ne s’en cache pas : la pression, il la ressent. Mais il s’en impose surtout parce qu’après sa formidable campagne 2021, quand il a donné 11 passes décisives à ses coéquipiers en chemin vers la finale de l’Ouest, la dernière saison ne lui a pas souri autant.

Pour le nouveau numéro 22 du Bleu-blanc-noir, l’objectif est de reprendre sa place parmi les meilleurs défenseurs latéraux en Amérique du Nord. Il a certainement les outils pour y parvenir.

En plus de sa grande habileté à centrer le ballon, Herrera juge que sa forme physique et ses capacités athlétiques sont les points forts de son jeu. Quand on sait que l’entraîneur Hernán Losada a pu être (trop?) exigeant sur ce plan lorsqu’il dirigeait le D.C. United, c’est de bon augure.

Je peux prendre tout le couloir, je peux donner des tacles durs, je suis prêt à défendre pour mon équipe, a indiqué Herrera. Je vais toujours préconiser l’équipe devant ma personne. Je peux jouer n’importe où dans le secteur défensif. Je vais faire ce que l’entraîneur me demande, je vais être un joueur d’équipe et toujours travailler pour les autres.

Dire qu’il a oublié de préciser qu’il pouvait aussi réussir le but le plus absurde marqué depuis des lunes en Utah. De quoi user les lettres W des claviers de toute la province.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?