Kei Kamara de retour à l’entraînement du CF Montréal

Kamara s’est entraîné en solitaire pendant que ses coéquipiers participaient aux exercices en groupe. L’attaquant Mason Toye, aussi à l’écart, a couru aux côtés de Kamara pendant la séance.

Le CF Montréal n’a toutefois pas accordé d’accès à Kamara aux médias. C’est au gardien James Pantemis qu’est revenue la tâche de commenter le retour de son coéquipier, qui a été taquiné dans le vestiaire. Pantemis a cependant rappelé que Kamara était sous contrat, et il s’est lancé dans un plaidoyer pour qu’il poursuive l’aventure à Montréal.

Je crois que Kei, pour son travail sur le terrain et à l’extérieur du terrain, dans le vestiaire, c’est quelqu’un de tellement important pour nous, a souligné Pantemis. Avec son expérience, sa qualité, son leadership, il est énorme pour nous – et surtout pour les jeunes qui rentrent. On le voit déjà avec les jeunes, il commence à parler avec eux dans le gym, dans le vestiaire. Aujourd’hui, quand il courait, il poussait les joueurs. Rien ne change pour lui, tout est normal.

« On a besoin de lui, et je suis content qu’il soit encore là. » — Une citation de James Pantemis au sujet de Kei Kamara

Le club avait commenté la situation de Kamara par l’intermédiaire de son directeur sportif, Olivier Renard, qui a indiqué que l’attaquant avait fait sa sortie publique sans notre accord lorsqu’il avait écrit sur Twitter avoir demandé au CF Montréal de lui trouver une nouvelle équipe.

Selon Renard, le club a offert à Kamara des contrats améliorés financièrement pour s’assurer de le garder à Montréal. Le club avait levé l’option à son contrat après sa saison de neuf buts et sept passes décisives en 2022.

En plus de Kamara et de Toye, le CF Montréal compte sur Romell Quioto et Sunusi Ibrahim au poste d’attaquant.

Le D.C. United et Pumas en Leagues Cup La MLS a dévoilé jeudi les groupes de la première édition de la Leagues Cup remaniée, ce tournoi qui mettra aux prises toutes les équipes du circuit Garber et du championnat mexicain du 21 juillet au 19 août. Le nouvel entraîneur-chef montréalais Hernán Losada verra des visages qui lui sont familiers puisque son ancienne équipe, le D.C. United, sera dans le groupe du CF Montréal, tout comme le club mexicain Pumas, finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions de la CONCACAF contre les Sounders de Seattle. Les deux ligues interrompront leurs activités le temps de présenter le tournoi au bout duquel les trois meilleures équipes obtiendront leur billet pour la Ligue des champions de 2024. Montréal devra simplement éviter de terminer à la dernière place de son groupe pour accéder aux 16es de finale.