Le parc de rails Dillon Ojo de retour aux abords du stade olympique

On a été agréablement surpris avec la participation. Personnellement, je venais souvent, soit avec ma famille ou avec certains amis. Il y avait tout le temps beaucoup de monde. En parlant aussi avec les gens du Parc olympique, on sait qu'on a eu un bon achalandage à travers l'hiver , affirme Alex Auchu, directeur marketing chez Vans Snowboard, qui appuie le projet de la Fondation Dillon Ojo Ligne de vie.

Créé l'an dernier, quatre ans après la mort tragique dans un accident du planchiste montréalais Dillon Ojo, le parc de rails installés à proximité du stade olympique de Montréal est unique dans la ville.

Gratuit et ouvert à tous, installé au cœur de la métropole, il a rapidement séduit les planchistes en quête d'une alternative aux parcs de rails des stations de ski, situées loin du centre de la ville.

C'est exactement les questions qu'on se posait avant de mettre ce projet-là sur pied. C'est vraiment de fournir un accès sans coût. Si tu veux faire de la planche à neige au Québec, il faut que tu ailles dans une station de ski. Il faut que tu conduises jusqu'à la station. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a une voiture , souligne Alex Auchu.

Le parc de rails Ojo vu du sommet d'un des modules. Photo : Joseph Roby

Amener un projet comme ça dans le cœur de la ville et à aucun coût pour le pratiquer autre que d'avoir l'équipement, je pense que ça va aider la pratique du sport en général. C'était ça le but. C'est tellement positif comme pratique. C'est vraiment un gros élément qui me tient à cœur, c'est de vraiment fournir une accessibilité plus simple à la pratique du sport , continue Alex Auchu.

Malgré une première année couronnée de succès et l'adoption rapide des installations, les promoteurs n'ont pas hésité à apporter des modifications au parc de rails cette année.

C'est certain qu'on a écouté la communauté. Il y a certains modules l'an passé, de la façon dont ils étaient disposés, qui étaient un peu plus difficile. L'idée cette année, c'est vraiment de faciliter tout ça, de rendre ça accessible pour n'importe quel type de planchiste , décrit-il tout en expliquant que même si la superficie du parc de rails n'est pas énorme, elle est plus que suffisante pour pratiquer ce sport.

Tu n'as pas besoin d'avoir une grande superficie en tant que tel. Tant que tu as les infrastructures, et les modules qui sont adaptés pour les planchistes, c'est ça l'important.

Alex Auchu rappelle que puisque le parc est gratuit et ouvert à tous, il en revient aux utilisateurs d'en respecter les règles et de veiller à leur sécurité.

Le Parc olympique a une sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est quand même à chacun de venir avec les l'équipement nécessaire. C'est traité comme un skatepark public, c'est vraiment à chacun de faire attention, puis de suivre les règles , appuie-t-il.

Un planchiste effectue une manoeuvre au-dessus d'un des modules du parc de rails Oko. Photo : Joseph Roby

La saison 2023 s'amorce d'ailleurs samedi avec un événement réunissant planchistes débutants et confirmés dans une ambiance festive : le Ojo Fest.

L'année passée, on a fait l'Ojo Fest pour célébrer la fermeture de la saison. Cette année, on le fait pour l'ouverture de la saison, explique Alex Auchu. On a eu vraiment une participation au-delà de nos espérances l'an dernier. Et cette année, je pense qu'on va avoir un résultat similaire. On a des athlètes internationaux qui vont être là samedi, mais ce qui est vraiment unique, c'est que les gens de la communauté du snowboard, ici au Québec, vont avoir la chance de faire du snowboard avec ces gens-là dans un format amical qui n'est pas nécessairement très compétitif... même si on va donner de l'argent à des gens qui vont faire des manœuvres impressionnantes!

C’est vraiment touchant de voir tout ce qui est mis en place pour perpétuer la mission de Dillon. Il serait content de voir tout le monde réuni au parc Ojo pour pratiquer ce sport qui lui tenait tant à cœur , assure pour sa part Élaine Charles, mère de Dillon et co-fondatrice de la Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie.

Le parc de rails Dillon Ojo est situé au 4545, avenue Pierre-de Coubertin à Montréal, aux abords de la station de métro Viau. Il st ouvert tous les jours, entre 9 h et 17 h, jusqu'à la fin du mois de mars.