Les Canadiennes Rahneva et Channell dans le top 6 à Altenberg

Les Canadiennes Mirela Rahneva et Jane Channell ont terminé 4e et 6e respectivement, vendredi, à la Coupe du mode de skeleton présentée à Altenberg, en Allemagne.

Deuxième à l’issue de la première manche avec un chrono de 58,47 s, Rahneva s’est avérée plus lente dans la seconde que ses deux plus proches poursuivantes. Elle a conclu avec un chrono cumulatif de 1:57,15, soit deux centièmes de plus que la 2e, l'Autrichienne Janine Flock, et un de plus que l'Allemande Susanne Kreher, 3e.

La victoire est allée à la favorite locale Tina Hermann, victorieuse aussi la semaine dernière sur cette même piste, avec une avance de 62 centièmes sur sa plus proche rivale.

Avec cette 4e place, Rahneva s'empare du 2e rang provisoire au classement général avec 1147 points, 106 de moins qu'Hermann (1253 pts) après six épreuves.

Mirela Rahneva Photo : Reuters / INTS KALNINS

Sa coéquipière Jane Channell n’a pas été en reste avec sa 6e place à 1,4 s de la gagnante. Une autre Canadienne, Jaclyn Laberge, a fini au 20e rang avec près de 5 secondes de retard.

Chez les messieurs, le Britannique Matt Weston l’a emporté pour une deuxième semaine de suite en 1:54,16 devant les Allemands Christopher Grotheer et Axel Jungt, respectivement à 35 et 38 centièmes de seconde.

Grotheer (1264 pts) mène au classement général devant les Britanniques Marcus Wyatt (1169 pts) et Weston (1155 pts).

Les Canadiens Blake Enzie et Evan Neufeldt se sont classés loin derrière en 21e et 23e place respectivement. Ni l’un ni l’autre n’a pris le départ de la deuxième manche, réservée aux 20 plus rapides de la manche initiale.

Le prochain rendez-vous se tiendra à Innsbruck, en Autriche, le 10 février.