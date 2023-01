Lindsey Vonn s’offre enfin la Streif à Kitzbühel

J'ai skié la piste la plus difficile du monde , a annoncé l'Américaine de 38 ans sur ses réseaux sociaux, vidéo spectaculaire à l'appui de l'événement tenu en début de semaine sur quelques jours.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Pour l'occasion, Vonn a reçu les conseils de son compatriote Daron Rahlves, vainqueur en 2003 à Kitzbühel. Elle avait emprunté les skis d'un autre compatriote, Ryan Cochran-Siegle, et c'est son ancien technicien Heinz Hämmerle qui les a préparés.

Même en nocturne, l'Américaine, détentrice de 20 globes de cristal, a atteint une vitesse au-delà des 100 km/h.

J'avais l'impression de sauter par-dessus le bout du monde. Je ne crois pas avoir été aussi nerveuse avant une course de toute ma vie, a confié Vonn. J'adore les sensations fortes, je suis accro à l'adrénaline et j'adore repousser mes limites jusqu'à être près d'avoir peur. Je vis pour des défis comme celui-là.

Détentrice du record de victoires en Coupe du monde (82), à égalité avec sa compatriote Mikaela Shiffrin, Vonn, reine de la descente, s'était battue au sommet de sa gloire pour concourir contre les hommes, sans jamais obtenir gain de cause.

La descente de Kitzbühel, course la plus réputée du ski alpin, est réservée au circuit masculin depuis 1962.

Auparavant, une descente féminine avait lieu sur la terrible Streif, mais commençait plus bas que le tracé actuel et évitait les parties les plus pentues.

Vendredi, l'Autrichien Vincent Kriechmayr s'est imposé dans la première des deux descentes programmées ce week-end à Kitzbühel.