Félix Auger-Aliassime trouve son rythme et passe au quatrième tour à Melbourne

Félix Auger-Aliassime a accédé au quatrième tour des Internationaux d'Australie en éliminant l'Argentin Francisco Cerundolo en quatre manches de 6-1, 3-6, 6-1 et 6-4. Denis Shapovalov a quant à lui été stoppé par le Polonais Hubert Hurkacz.

Auger-Aliassime, tête de série no 6, a eu besoin de 2 heures et 35 minutes pour vaincre Cerundolo.

L'Argentin a cru en ses chances dans la deuxième manche quand il a forcé le Québécois à tenir le coup dans de très longs échanges, mais Auger-Aliassime a su s'ajuster rapidement.

Il a globalement moins souffert que lors de son duel de deuxième tour contre le Slovaque Alex Molcan.

Je suis soulagé et content , a-t-il réagi.

J'ai mieux commencé mon match que lors de mes deux premiers, a-t-il analysé. J'ai baissé un peu en intensité dans la deuxième manche, et il en a profité, mais les deux dernières manches ont été mes meilleures depuis le début du tournoi.

Le Québécois affrontera au tour suivant le Tchèque Jiri Lehecka, 71e au classement mondial, qui a battu plus tôt vendredi le Britannique Cameron Norrie, tête de série no 11.

De son côté, Denis Shapovalov, tête de série no 20, a été éliminé par Hurkacz, tête de série no 10. Le Polonais l'a emporté en cinq manches de 7-6 (3), 6-4, 1-6, 4-6 et 6-3.

Le joueur ontarien a commis 13 doubles fautes lors de la rencontre, contre 7 pour son adversaire.

Au tour suivant, Hubert Hurkacz affrontera le vainqueur du duel de troisième tour qui oppose en ce moment l'Américain Sebastian Korda au Russe Daniil Medvedev.

Résultats du troisième tour (simple messieurs) :