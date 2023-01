Open d’Australie : Félix Auger-Aliassime passe au quatrième tour

Auger-Aliassime a eu besoin de deux heures et 35 minutes pour vaincre Cerundolo et atteindre le quatrième tour du tournoi pour une troisième année consécutive.

Sixième tête de série à Melbourne, Auger-Aliassime a un peu moins peiné que lors de son duel de deuxième ronde contre le Slovaque Alex Molcan, qui avait pris les devants deux sets à zéro avant de voir le Québécois triompher en cinq manches.

La saison passée, Auger-Aliassime a remporté ses quatre premiers tournois ATP (dont trois durant le seul mois d'octobre). Photo : Getty Images / Mark Kolbe

Auger-Aliassime attend maintenant le gagnant du match opposant le Britannique Cameron Norrie au Tchèque Jiri Lehecka.

Auger-Aliassime a parfois offert du jeu erratique au service, réussissant neuf as tout en commettant cinq doubles fautes, mais il a dominé Cerundolo avec 38 coups gagnants contre 22 pour son rival.

Autres Canadiens en action

Un peu plus tard, vendredi, le Canadien Denis Shapovalov (20e) se mesurera au Polonais Hubert Hurkacz (10e).

Avant même qu'Auger-Aliassime saute sur le terrain pour son affrontement contre Cerundolo, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire, la Mexicaine Giuliana Olmos, ont accédé au deuxième tour en double féminin.

Le duo a défait l'Américaine Shelby Rogers et la Roumaine Irina-Camelia Begu 4-6, 6-2, 6-2 en 1 h 36.

Pendant ce temps, la Québécoise Leylah Fernandez et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands ont été éliminées 7-6 (5), 4-6, 3-6 par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia et la Chinoise Zhang Shuai lors de leur match de premier tour.

Dabrowski et Olmos ont réussi trois as et commis une seule double faute en plus de remporter 73 % des échanges sur leurs premières balles. En retour de service, elles ont réussi cinq bris en neuf occasions.

La paire, troisième tête de série, a réussi 25 coups gagnants contre 21 pour leurs adversaires.

Après avoir gagné la première manche, Fernandez et Mattek-Sands se sont effondrées à la suite d'un bon début de deuxième manche.

Le duo a remporté les quatre premières parties du deuxième set, mais Haddad Maia et Zhang ont ouvert la machine pour gagner les six jeux suivants et forcer la tenue d'une manche ultime.

Haddad Maia et Zhang ont gardé leur élan en remportant trois des quatre premières parties, tenant à distance Fernandez et Mattek-Sands.