Le Canadien avait encaissé une solide gifle de 7-2 aux mains des Panthers le 29 décembre et il n’avait pas l’intention de tendre l’autre joue jeudi soir, même si le résultat final, une défaite de 6-2, pourrait laisser croire le contraire.

Xhekaj avait ce premier revers encore frais à l’esprit et ne s’est pas fait prier pour évoquer ce souvenir dans le vestiaire des vaincus.

Ça a commencé au dernier match contre eux , a-t-il expliqué.

Ils menaient 7-2 et continuaient à se permettre des bassesses à notre endroit pendant tout le match. Et quand on les défiait, ils ne répondaient pas à l’appel. On était amers de ce match et ils ont encore fait ça ce soir. C’est sûr que ça allait déborder à un moment donné , a renchéri Xhekaj.

Et débordement il y eut.

Ryan Lomberg et Michael Pezzetta ont engagé le combat, tard en troisième période. Photo : usa today sports / David Kirouac

Quel genre de bassesses exactement? On ne saurait dire ce que le grand numéro 72 avait en tête par rapport au 29 décembre, mais dans le cas qui nous occupe l’on peut penser à cette mise en échec par-derrière de Grigori Denisenko sur le principal intéressé. Ou encore ce coup vicieux – il a visé le genou - de Radko Gudas en troisième période sur Kirby Dach.

Xhekaj en avait d’ailleurs long à dire au sujet de Gudas, drôle de gentilhomme qui ne risque pas vraiment de gagner de trophée pour son esprit sportif.

Je ne sais pas quel est son problème. Il essayait de faucher les genoux de nos joueurs tout le match. Il joue dur, je vais lui donner, mais à un certain point tu dois être en mesure de répondre de tes actes , a fait valoir le défenseur du CH.

Entendre par là, se battre. Ce que plusieurs ont fait : de Xhekaj lui-même à Michael Pezzetta en passant par Mike Matheson…

Quatre-vingt-dix minutes de punition au total (53 au CH, 37 aux Panthers), dont trois combats et trois punitions d’inconduite. Les habiletés et la rapidité du jeu mises à part, on se serait cru un petit mardi soir à Jonquière entre les Marquis et les Pétroliers du Nord. En tout respect.

Le directeur général Kent Hughes a insisté sur deux points dans sa conférence de presse de mi-saison mercredi : l’équilibre et la résilience.

Parlons ici d’une résilience, certes, mais déséquilibrée. Un sur deux, c’est toujours ça de pris.

Avant que les belliqueux ne prennent toute la place et que l’Arber (pardon, l’arbre) cache la forêt, un constat s’est imposé : le Canadien, complètement désorganisé en désavantage numérique, s’est fait battre à plate couture dans ce qui fut peut-être sa pire période de la saison.

Montréal a encaissé 5 buts en 13 minutes au deuxième vingt dont 4 en désavantage numérique, abandonnant le pauvre Samuel Montembeault à son sort. Le confrère Martin Leclerc a colligé 14 chances de marquer de qualité pour les félins dans cette seule période, ce que des équipes n’obtiennent parfois pas pendant tout un match.

Les Panthers ont donné du fil à retordre à Samuel Montembeault, jeudi soir au Centre Bell. Photo : usa today sports / David Kirouac

La claque, encore une fois, était sévère et mieux valait détourner la conversation. En vérité, la frustration a emporté les joueurs du Canadien, parfois à raison, il faut bien le dire.

Dans ce joyeux chaos, Martin St-Louis a affirmé avoir apprécié la solidarité de ses hommes.

Je demande aux gars de finir la game et de se tenir ensemble , a-t-il laissé tomber.

« Je suis content que les gars se soient tenus ensemble dans un match frustrant un peu. » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadiens de Montréal

De la frustration et peut-être un peu d’immaturité. Martin St-Louis a contesté le premier but des Panthers parce qu’il y avait eu, croyait-il, obstruction sur le gardien. Les Panthers ont eu gain de cause, ont obtenu une autre supériorité et marqué dans la foulée. Ç’a été l’élément déclencheur de la débandade.

D’un autre côté, difficile de s’en surprendre lorsqu’on parle d’une formation privée de six attaquants et d’un de ses meilleurs défenseurs. C’est peut-être juste une incapacité à offrir mieux quand l’adversaire réussit à déployer ses ailes. Un sage a déjà dit qu’il est impossible de tirer de l’eau d’une roche.

Ironiquement, ce match a presque réconcilié le double objectif de Hughes qui apparaît, sur papier, irréconciliable justement, soit de perdre tout en maintenant un environnement compétitif pour ses joueurs. Ils ont semblé y croire jusqu’à la fin. Ils se sont battus en tout le cas. Bien qu’on pouvait se demander à la fin quel jeune avait réellement bénéficié d’un semblable théâtre.

À une époque pas si lointaine, les duels entre le Canadien et les Panthers avaient ceci de commun d’un match à l’autre : ils étaient d’un ennui mortel. C’est tout le contraire aujourd’hui. Et ça promet pour les prochains.

Alors, a-t-on demandé à Xhekaj, après tout ce rififi, est-ce que les comptes sont bons de part et d’autre?

Ce n’est pas réglé , a-t-il répondu. En tout cas, pas pour moi.

À donner froid dans le dos.

En rafale

St-Louis a retiré un de ses gardiens pour la première fois de la saison. Cayden Primeau a pris la place de Montembeault après deux périodes. Le gardien québécois n’avait toutefois rien à se reprocher et l’on peut penser qu’il s’agissait d’un petit congé d’extra avant la visite des Maple Leafs de Toronto samedi soir au Centre Bell. Montembeault avait cédé 5 fois sur 33 tirs.

Kirby Dach a écopé de sa 17e punition mineure en deuxième période. Il est le meneur à ce chapitre chez le Tricolore et pointe à égalité au 11e rang dans la LNH .