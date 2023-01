Krejcikova est la première à atteindre le quatrième tour à Melbourne

La Tchèque classée 20e tête de série a remporté les cinq premiers jeux de la rencontre et dominé son adversaire ukrainienne. Krecjikova n'a pas perdu une manche en trois matchs.

Plus tard au cours de cette cinquième journée de compétition, la favorite du tournoi Iga Swiatek cherchera à passer à l'étape suivante. La Polonaise affrontera l'Espagnole issue des qualifications Cristina Bucsa.

La Canadienne Dabrowski poursuit sa route en double

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire, la Mexicaine Giuliana Olmos, ont accédé au tour suivant, vendredi.

Le duo a défait l'Américaine Shelby Rogers et la Roumaine Irina-Camelia Begu 4-6, 6-2, 6-2 au premier tour du double féminin.

Dabrowski et Olmos ont réussi trois as et commis une seule double faute en plus de remporter 73 % des échanges sur leurs premières balles. En retour de service, elles ont réussi cinq bris en neuf occasions.

La paire, troisième tête de série, a réussi 25 coups gagnants contre 21 pour leurs adversaires.