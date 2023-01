L’Ontarienne Brooke Henderson mène à Orlando

Associated Press

Associated Press

Brooke Henderson a beaucoup plus apprécié la première journée de la nouvelle saison sur le circuit de la LPGA que les dernières semaines de la dernière.

Son dos plus fort que jamais et capable d'effectuer ses élans sans se retenir pour la première fois depuis octobre dernier, Henderson a attaqué le parcours de Lake Nona, jeudi, inscrivant six oiselets pour remettre une carte de 67, cinq coups sous la normale au Tournoi des Championnes Hilton Grand Vacations.

Henderson, troisième dans la Course au Globe CME l'an dernier, a lancé sa ronde sur les chapeaux de roues avec trois oiselets à ses huit premiers trous. Elle en a ajouté trois de plus contre un bogey sur son neuf de retour pour prendre les devants par un coup devant Nelly Korda.

« C'est toujours une agréable sensation que de connaître un bon départ. J'espère pouvoir maintenir ce rythme pour les trois prochains jours, réussir plusieurs oiselets. Vous devez avoir un bas pointage ici, dans ces conditions, qui sont superbes. » — Une citation de Brooke Henderson

Bien que la plupart des golfeuses n'aient profité que d'une courte entre-saison, peu ont semblé rouillées. Pas moins de 17 golfeuses sur 29 – le tournoi est réservé à celles qui ont été couronnées en 2021 et 2022 – ont joué sous la normale.

Korda, gagnante du Gainbridge au début de 2021, a joué une ronde semblable à Henderson : cinq oiselets et un bogey pour 68.

Elle a joué en compagnie du lanceur de la MLB Derek Lowe, champion en titre du volet pro-am de ce tournoi mixte. Il y a une division pour les professionnelles et une autre pour les célébrités, chacune dotée de bourses distinctes.

L'Anglaise Charley Hull, l'Écossaise Gemma Dryburgh et la Sud-Africaine ont remis des cartes de 69. La championne en titre, Danielle Kang, n'a toutefois pas pu faire mieux que 71, lui conférant le neuvième rang, à égalité.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La saison 2022 d'Henderson n'a pas pris fin sur une bonne note. Elle a dû abandonner son avant-dernier tournoi, en novembre, avant de se contenter d'une septième place, à égalité, au Championnat du circuit à Naples, en Floride, avant d'amorcer une période de rééducation pour son dos.

Je n'ai pas eu besoin de m'en soucier aujourd'hui , a indiqué Henderson. Je m'assure de faire les bonnes choses. Je subirai des traitements (jeudi) soir et (vendredi) matin.

« C'est bon de pouvoir de nouveau être agressive et d'être en mesure de jouer les coups qui doivent l'être. » — Une citation de Brooke Henderson

Du côté des célébrités, c'est un nom connu qui se retrouve au haut du classement : Annika Sorenstam, championne de 72 tournois sur le circuit. Finaliste en 2022, Sorenstam a amassé 39 points au format Stableford modifié, deux de mieux que le champion 2021, l'ancien joueur de tennis Mardy Fish.