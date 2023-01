John Tortorella défend la décision d’Ivan Provorov

Provy n'a rien fait de mal , a dit Tortorella jeudi. Ce n'est pas parce que vous êtes en désaccord avec sa décision qu'il a fait quelque chose de mal. Il n'est pas là à manifester contre la fierté gaie. Il est resté fidèle à ses convictions.

Avant le match de mardi contre les Ducks d'Anaheim, le défenseur de 26 ans a décidé de ne pas participer à l'échauffement durant lequel les Flyers ont enfilé un chandail aux couleurs de la fierté gaie et appliqué du ruban multicolore sur la lame de leurs bâtons.

Provorov est membre de la communauté russe orthodoxe et a dit respecter les choix de tout le monde après le match.

Ivan Provorov a dit avoir refusé de porter un chandail de la fierté LGBTQ+ en raison de ses croyances religieuses. Photo : Associated Press / Matt Slocum

Je veux rester fidèle à moi-même et ma religion , a-t-il dit, déclinant toute autre question à ce sujet. C'est tout ce que j'ai à dire.

Tortorella a dit avoir eu une saine conversation avec Provorov, le directeur général des Flyers Chuck Fletcher, ainsi qu'un groupe de joueurs avant le match. La décision du défenseur n'était donc pas une surprise pour la concession.

Les Flyers, menés par James van Riemsdyk et Scott Laughton, sont de fiers partisans de la cause de la communauté LGBTQ+ et ont lancé un programme en soutien aux jeunes membres de cette communauté dans la grande région de Philadelphie. Les Flyers ont également organisé une séance de patinage pour les jeunes locaux de la communauté LGBTQ+. Laughton et van Riemsdyk ont même rencontré une cinquantaine de personnes de cette communauté après le match.

James van Riemsdyk dans un chandail aux couleurs de la fierté gaie. Photo : Flyers de Philadelphie

Je n'ai rien contre personne , a mentionné Laughton mardi. Ce n'est rien de tout cela. C'était une soirée incroyable et je suis très heureux que nous ayons pu l'emporter pour l'occasion.

Tortorella a balayé du revers de la main les critiques selon lesquelles la décision de Provorov était embarrassante pour la concession , disant qu'il ne voyait pas cela du tout de cette façon .

Tortorella a dirigé cinq équipes de la LNH et soulevé des comparaisons avec un incident qui s'était produit en 2016 à Columbus, alors qu'il avait menacé de clouer au banc les joueurs qui auraient manifesté ou qui se seraient agenouillés pendant l'hymne national américain. Ses commentaires avaient été formulés dans la foulée de la décision de l'ex-quart des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick de s'asseoir ou de poser un genou au sol pendant l'hymne national puisqu'il considère que les États-Unis oppriment la communauté afro-américaine et les gens de couleur .

Tortorella a depuis admis, et répété jeudi, qu'il avait eu tort.

L'Église orthodoxe russe, comme d'autres communautés orthodoxes orientales, ne reconnaît pas et ne célèbre pas de mariages de même sexe.

La LNH a déclaré que les équipes peuvent choisir les causes qu'elles appuient, au moment et de la façon dont elles le souhaitent et a ajouté que les joueurs ont la liberté de déterminer les causes qu'ils appuient, et nous continuerons de les encourager à s'exprimer sur divers enjeux culturels et sociaux .

Tortorella a dit que Provorov était conscient des répercussions que sa décision provoquerait .

Les Flyers n'ont que 19 victoires, mais ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs. L'équipe de Tortorella, qui présente une fiche de 8-2 depuis son gain en prolongation le 29 décembre contre les Sharks de San José, affrontera les Blackhawks de Chicago jeudi.