Sandro Grande présente ses excuses

Le 4 septembre 2012, le soir de l'élection de Pauline Marois et du Parti québécois, l'ex-joueur de soccer avait écrit sur Twitter : La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible!!! Marois!!! La prochaine fois mon gars! J'espère!

Grande avait jusqu’ici toujours nié avoir écrit ce message, prétendant que son compte avait été piraté.

Oui, je l’ai nié, mais c’est moi qui ai envoyé ce tweet. C’était un commentaire stupide, un commentaire qui n’appartient pas à mes valeurs de père de famille. J’étais embarrassé de ce que j’avais écrit, alors je ne savais pas quoi d'autre faire [que de le nier] , a-t-il expliqué jeudi.

Il y a 10 jours, le CF Montréal avait annoncé l'embauche de Grande à titre d'entraîneur-chef de l'équipe de réserve. Cependant, le onze montréalais s'est vite retrouvé avec une controverse sur les bras quand les propos du gazouillis ont refait surface et que toute la classe politique a dénoncé cette nomination, du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, en passant par le premier ministre François Legault et par le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Le lendemain, le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, avait laissé entendre que Grande était l’auteur du gazouillis, dans la foulée du congédiement de ce dernier. Lors d’une rencontre avec les médias, il avait indiqué que cette embauche avait été une erreur .

Le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Jeudi, dans une conférence de presse organisée par sa propre initiative, Grande a précisé être passé par plusieurs étapes lors du processus d’embauche. Il a ajouté que sa nomination avait été confirmée après que Gervais et Olivier Renard, son directeur technique, eurent tous deux été convaincus [qu’il] était la meilleure personne pour le poste .

Une grosse erreur

Depuis son congédiement, Sandro Grande a écrit et envoyé une lettre personnelle à Mme Pauline Marois, pour offrir mes excuses les plus sincères , ajoutant avoir eu l'honneur de recevoir une réponse touchante de sa part .

Je suis profondément désolé de mes propos inacceptables tenus en 2012 sur les médias sociaux et je tiens à m'excuser de vive voix auprès de tous ceux que j’ai pu blesser avec mes mots. J’ai honte de moi et de ce que j'ai écrit il y a plus de 10 ans. J’ai fait une grosse erreur, et je prends la responsabilité de l’avoir écrit et de l’avoir nié.

Je tiens à exprimer mes plus profondes pensées aux victimes de cette soirée.

Réaction à l'affaire Sandro Grande

Grande a expliqué avoir contacté lui-même Mme Marois, estimant que c’était la bonne chose à faire . Une initiative et une lettre qu’il préfère garder privées et dont l'objectif était d’envoyer ses pensées les plus sincères à l’ancienne première ministre.

Rencontres à venir

Paul St-Pierre Plamondon a été le premier à dénoncer la nomination de Sandro Grande, non seulement pour ses propos sur Twitter, mais aussi sur Facebook où il avait qualifié les indépendantistes de ploucs ( hillbillies ), ajoutant qu'ils sont si stupides que c'en est inimaginable .

Le chef actuel du PQ estimait que l'embauche de Grande banalisait la violence.

Décision controversée du CF Montréal : Le Parti québécois dénonce la nomination de Sandro Grande, qui avait tenu des propos déplacés contre Pauline Marois en 2012. Nous avons recueilli la réaction du chef Paul St-Pierre Plamondon.

Désireux de rebâtir les ponts, Grande doit le rencontrer dans les prochains jours .

On a été en contact ces derniers jours. Il m’a appelé, on a eu une bonne conversation. Dans les prochains jours, je cherche à lui faire connaître Sandro Grande l’homme. À mon avis, la meilleure façon de vivre, c’est d’avoir des discussions ouvertes, face à face, et de partager les émotions, comme ça on se connaît et on peut aller de l’avant.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Pour la suite, Grande entend continuer de faire ce qui l’a occupé ces dernières années : montrer qui est vraiment Sandro Grande .

Depuis 10 ans, j’ai eu la chance de travailler dans des clubs, à Soccer Québec et au Collège Montmorency, avec des jeunes de tous âges qui m’ont permis de grandir et d’évoluer comme personne. Malgré tous ces bons moments, j’ai laissé tomber beaucoup de gens. J'ai honte de mes actions et j’en ai pris les leçons.

Je ne crois pas qu’il arrivera un jour où je n’apprends plus. Ce qui est arrivé il y a 10 ans est mon erreur, je suis le seul qui peut la corriger. La seule façon de gagner le respect de mes pairs, c’est en montrant qui je suis réellement , a-t-il conclu.