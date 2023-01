Cinq ans plus tard, Canadiennes et Américaines s’affronteront au Québec

Les Américaines ont remporté les trois premiers matchs en novembre, mais Marie-Philip Poulin et ses coéquipières ont enlevé les deux matchs suivants. Quatre des cinq rencontres se sont terminées avec un écart d'un seul but.

Jusqu’à présent, Poulin est la meilleure marqueuse des Canadiennes avec trois buts et une passe en cinq matchs.

C’est l’Américaine de 33 ans, Hilary Knight qui domine le classement avec quatre buts et trois passes.

Il s’agira des derniers affrontements entre les deux puissances mondiales avant le Championnat du monde qui se tiendra en avril dans la région de Toronto.

Nous sommes heureuses de présenter la Série de la rivalité au Québec le mois prochain et d’affronter les États-Unis à Trois-Rivières et à Laval, a déclaré Poulin, capitaine de l’équipe canadienne. Nous espérons que ces matchs inspireront les jeunes filles et garçons à poursuivre leurs rêves au hockey, et nous avons très hâte de jouer à domicile devant les meilleurs partisans et partisanes au monde.

Il faut remonter à octobre 2017 pour voir les deux meilleures équipes au monde s’affronter sur une patinoire québécoise. En préparation pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, les Américaines avaient eu le dessus 5-2 au Colisée Vidéotron, à Québec.