Rafael Nadal absent de six à huit semaines

J'ai passé des examens médicaux après ma défaite hier (mercredi). L'IRM a montré une lésion du deuxième degré du muscle ilio-psoas de la jambe gauche. Je vais maintenant me reposer et effectuer une thérapie anti-inflammatoire. La durée de récupération normale est de six à huit semaines , écrit l'Espagnol sur son compte Twitter.

Cette absence pourrait compromettre sa participation à la tournée américaine du printemps, notamment les Masters 1000 d'Indian Wells (8-19 mars) et de Miami (22 mars-2 avril).

Tenant du titre, Nadal a tenu à terminer son match de deuxième tour, perdu 6-4, 6-4 et 7-5 contre l'Américain Mackenzie McDonald, malgré une douleur à la hanche gauche qui l'empêchait de jouer en revers et de courir , selon ses aveux.

Il avait laissé entendre que la suite de sa carrière pourrait dépendre de la gravité de cette blessure et de la durée nécessaire à la récupération.