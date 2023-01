Pas de matchs de la NFL à Montréal en 2023

Les Chiefs et les Patriots joueront en Allemagne, tandis que les Bills, les Jaguars et les Titans s'exécuteront en Angleterre.

La Ligue nationale de football (NFL) a confirmé ses plans, jeudi, en vue de la prochaine saison. Les adversaires, les dates et les sites de ces matchs seront révélés plus tard cette année au dévoilement du calendrier.

La direction du Parc olympique avait annoncé le week-end dernier que des pourparlers étaient en cours avec la NFL afin d'organiser des rencontres au stade olympique cette année.

Il n'y aura pas plus de match international au Mexique en raison des rénovations au stade Azteca, à Mexico.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont défait les Seahawks de Seattle à Munich l'automne dernier dans le cadre du premier match en saison de l'histoire de la NFL en Allemagne.

Le circuit Goodell a déjà confirmé que Munich et Francfort accueilleront des rencontres dans les quatre prochaines campagnes.

En parallèle, la NFL continue d'étudier la possibilité de présenter plus de matchs internationaux au cours des années à venir, et même d'implanter une concession hors des frontières américaines.