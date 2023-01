Blessé, Novak Djokovic passe quand même au troisième tour

Le joueur serbe a battu le Français Enzo Couacaud (191e mondial) 6-1, 6-7 (5/7), 6-2 et 6-0, jeudi à Melbourne.

Il faut rendre hommage à Enzo qui a su pousser le match en quatre manches , a dit Djokovic

Il a refusé de s'étendre sur sa blessure. Mais sous les yeux de ses parents, il est devenu évident dans la deuxième manche que sa cuisse le faisait souffrir. Nettement limité dans ses déplacements à partir de 4-5 dans cette deuxième manche, il a demandé un temps mort médical pour sortir se faire soigner.

Au cours de ce match très tendu en raison de l'incertitude sur la gravité de sa blessure et sa capacité à y résister, Djokovic a réclamé à l'arbitre l'expulsion d'un spectateur trop bruyant à son goût.

Il y a un gars, saoul comme un cochon, qui me provoque depuis le premier point. Qu'allez-vous faire ? Pourquoi ne demandez-vous pas à a la sécurité de le faire sortir ? a demandé le joueur à l'arbitre à 2-0 dans la quatrième manche. Les quatre fauteurs de trouble ont été expulsés durant le changement de côté suivant.

Le Serbe s'en est sorti face à un adversaire peu aguerri à ce niveau. Il affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov (28e) pour une place en huitièmes de finale.

Novak Djokovic tente à Melbourne d'égaler le record de 22 titres du grand chelem détenu par Rafael Nadal, qui a lui-même été éliminé mercredi et est également blessé.

Nadal a d'ailleurs annoncé jeudi que la blessure dont il avait souffert la veille durant son match du deuxième tour demanderait six à huit semaines de récupération.

Ruud sorti

Le Norvégien Casper Ruud, 3e au classement mondial, a été éliminé jeudi au deuxième tour par l'Américain Jenson Brooksby (39e) en quatre manches de 6-3, 7-5, 6-7 (4/7) et 6-2.

Casper est un guerrier, mais j'avais confiance en mon jeu et je suis venu tenter ma chance à fond. Je suis très fier de la force mentale dont j'ai fait preuve après avoir perdu la troisième manche , a commenté Brooksby.

Casper Ruud Photo : usa today sports / Eric Bolte

Ruud, tête de série no 2 du tournoi, a sauvé quatre balles de match, dont trois dans la troisième manche à 5-3 sur le service de son adversaire, avant de s'incliner.

Aujourd'hui âgé de 24 ans, le Norvégien a atteint en 2022 les finales des Internationaux de France et des États-Unis, avant de se qualifier pour les Finales ATP de fin d'année à Turin.

À Melbourne, il avait atteint en 2022 les huitièmes de finale, son meilleur résultat pour sa troisième participation.

Zverev éliminé

De son côté, l'Américain Taylor Fritz, 9e au classement ATP, et l'Allemand Alexander Zverev (13e) ont été éliminés jeudi dès le deuxième tour.

Très grosse surprise pour le premier, un peu moins pour le second qui n'avait plus joué de grand tournoi depuis les Internationaux de France en 2022.

Fritz s'est incliné face à l'Australien Alexei Popyrin (113e), bénéficiaire d'une invitation, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8) et 6-2, au terme d'un match qui a fait bouillir le public de la John Cain Arena.

Zverev, lui, a perdu face à l'Américain Michael Mmoh (107e), repêché des qualifications après le forfait de dernière minute du Belge David Goffin.

L'Allemand, qui avait déjà livré un énorme combat de plus de quatre heures au premier tour pour venir à bout de Juan Pablo Varillas (103e et repêché), s'est incliné en quatre manches de 6-7 (1/7), 6-4, 6-3 et 6-2.