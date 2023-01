Ivan Provorov refuse de porter le chandail des Flyers aux couleurs LGBTQ+

Associated Press

Il a cité ses croyances envers l'Église orthodoxe russe pour expliquer son absence sur la patinoire avec l'ensemble de ses coéquipiers avant le match auquel il a toutefois participé.

Les Flyers ont tenu leur soirée annuelle de célébrations à la communauté LGBTQ+ lors d'une rencontre à domicile contre les Ducks. Le défenseur de 26 ans a joué pendant 22 min 45 s dans une victoire de 5-2.

Je respecte les choix de tout un chacun. Mon choix est de rester fidèle à moi-même et à ma religion. C'est tout ce que je vais dire , a dit Provorov après le match, refusant de répondre aux questions suivantes concernant sa décision.

L'entraîneur-chef John Tortorella a également indiqué que son protégé était fidèle à lui-même et à sa religion .

C'est une chose que je respecte chez Provorov, il est toujours fidèle à lui-même , a ajouté le pilote des Flyers.

Les gilets et les bâtons des joueurs des Flyers doivent être mis aux enchères. Les bénéfices seront versés à l'association caritative de l'équipe dans ses efforts de développement du hockey dans diverses communautés.

Les Flyers ont aussi organisé une séance de patinage avec des jeunes LGBTQ+ locaux avant de se mesurer aux Ducks.

James van Riemsdyk et Scott Laughton sont d'ardents supporteurs de cette cause. Ils ont lancé un programme de soutien aux jeunes LGBTQ+ dans la grande région de Philadelphie.

Les deux porte-couleurs des Flyers ont rencontré quelque 50 personnes de la communauté LGBTQ+ au terme du match. Laughton a déclaré que, dans l'ensemble, l'équipe a eu une super, super soirée qui apporte beaucoup de prise de conscience .

Le hockeyeur de 28 ans a également affirmé qu'il y aurait des conversations à venir à la suite de la décision de Provorov, qui a quitté la Russie à l'adolescence pour s'amener aux États-Unis.

Avant le début de la saison 2019, le principal intéressé a signé un contrat de 6 ans et d'une valeur totale de 40,5 millions de dollars.

Je n'ai rien contre personne, a expliqué Laughton. C'était une soirée géniale. Je suis très heureux d'avoir gagné au cours d'une soirée comme celle-ci.

De son côté, Kevin Hayes, auteur d'un tour du chapeau face aux Ducks, a estimé que ce n'est pas à lui de répondre, lorsqu'il a été questionné au sujet de la décision de Provorov.

Les Flyers de Philadelphie sont engagés envers l'inclusivité et sont fiers d'appuyer la communauté LGBTQ+. Plusieurs joueurs sont actifs en soutien aux organisations LGBTQ+ locales, et nous sommes fiers d'organiser de nouveau cette année notre soirée annuelle pour la fierté. Les Flyers continueront à être de fervents défenseurs de l'inclusivité et des communautés LGBTQ+ , a écrit l'équipe dans un communiqué.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a pour sa part affirmé mercredi que les joueurs peuvent choisir parmi les causes de leur équipe lesquelles ils appuient.