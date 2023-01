Kent Hughes prône l’équilibre

Alors que plusieurs rêvent que le Tricolore termine dans les bas-fonds pour détenir le meilleur choix au repêchage, le DG a reconnu que l'équipe se trouve dans une situation où les victoires sont bonnes jusqu’à un certain point et les défaites ne sont pas bonnes jusqu’à un certain point .

Il n'est toutefois pas de ceux qui souhaitent les défaites à tout prix.

Je ne crois pas à une équipe qui ne peut pas gagner, où les joueurs n’ont aucune responsabilité envers l’équipe, affirme Hughes. Parce que dans ce contexte, les joueurs deviennent très individualistes. Et dans la LNH, tu ne peux pas gagner avec 23 joueurs individuels. C’est de trouver l’équilibre, mais l’attente c'est que quand les joueurs embarquent sur la glace, ils embarquent pour gagner.

Kent Hughes a été nommé DG le 19 janvier 2022. Au cours de la dernière année, son message n'a pas changé. Il mise sur le développement et sur la progression des joueurs et de l'équipe.

Je ne crois pas que le développement est réservé aux jeunes, a précisé le DG. Tout le monde peut s’améliorer. Le développement peut prendre différentes couleurs.

Il affirme avoir été impressionné à plusieurs reprises par la résilience de certains joueurs qui ont quelques fois connu de très mauvais matchs ou commis de graves erreurs, mais qui ont été capables de rebondir et d'avoir d'excellents résultats à la rencontre suivante.

La question du temps de jeu des vétérans a été soulevée. Une équipe qui souhaite s'améliorer à long terme, ne devrait-elle pas offrir plus de temps de glace à ses jeunes joueurs?

J’imagine qu’il y a des discussions dans les 32 équipes concernant ça, avance Kent Hughes, qui reconnaît avoir discuté de ce sujet avec d'autres directeurs généraux. À la fin de la journée, c'est le coach qui va prendre la décision de qui joue avec qui.

« C’est l’équilibre. On s’attend à ce que les joueurs se présentent pour gagner à chaque match. On sait que l’on n’a pas l’équipe pour gagner chaque match, mais c'est différent de leur dire : "On n'est plus capable de gagner, on va juste faire jouer les jeunes." Je pense que l'on perdrait l’équipe, on perdrait la chambre. » — Une citation de Kent Hughes, directeur général du Canadien de Montréal

