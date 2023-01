Dopage dans le soccer, des cancers inquiétants

Il faudrait enquêter sur les substances que nous avons prises à ce moment-là. Il y a toujours eu du dopage et il faut voir si certains suppléments ont fait du mal avec le temps , dit Baggio au quotidien sportif italien, Gazzetta dello Sport.

L'ancien joueur qui a fait les grandes heures de la Juventus de Turin a fait cette déclaration choc à la suite du décès de deux de ses anciens coéquipiers, Sinisa Mihajlovic, et, plus récemment, Gianluca Vialli.

Vialli est décédé le 6 janvier dernier, à 58 ans, à la suite d'un cancer du pancréas et Mihajlovic a succombé à un long combat contre la leucémie, à 53 ans, le 16 décembre.

Le joueur italien Dino Baggio Photo : bongarts/getty images / Michael Kunkel

Celui qui a porté le maillot de l'équipe nationale à 60 reprises s'interroge sur ces décès. Il n’hésite pas à les mettre sur le compte du dopage qui régnait, selon lui, comme roi et maître dans les années 1990 dans le soccer italien.

« Dans les années 1990, il y avait du dopage. Il faut voir si, avec le temps, le corps sait comment les expulser ou si elles restent à l’intérieur de vous. » — Une citation de Dino Baggio, ancien international italien

Ce n’est pas la première fois que le célèbre club de Turin fait l’objet d’enquêtes sur la pharmacopée qui était installée dans le vestiaire italien.

En 2004, le médecin en chef de l’équipe Riccardo Agricola avait été condamné pour utilisation abusive de médicaments qui n’avaient aucune justification thérapeutique, notamment de l’EPO. Un produit dopant tristement célèbre dans le milieu cycliste dans les mêmes années.

Dino Baggio ancien professionnel italien Photo : Getty Images

En 2013, la télévision publique néerlandaise avait diffusé une enquête accablante sur la Juventus de Turin. Deux scientifiques italiens, dont le célèbre professeur Donati, avaient déclaré que tous les joueurs de la Juventus de Turin s’étaient dopés pour remporter la finale de la Ligue des champions en 1996 contre l’Ajax d’Amsterdam. Ils avaient analysé les échantillons des joueurs et étaient affirmatifs quant à la présence d’EPO injectées à toute l’équipe.

Dino Baggio est non seulement maintenant inquiet pour lui, mais aussi pour tous ceux qu'il a côtoyés durant sa carrière.

J'ai peur aussi pour moi, ça arrive à trop de joueurs. Dans mes années, il y avait trop de dopage. Imaginez que les médecins pouvaient nous donner des substances dopantes et nous avions des contrôles tous les trois ou quatre jours. Je voudrais savoir, de la part des scientifiques, si les compléments que nous prenions peuvent, à long terme, créer des problèmes dans notre corps.

Zinédine Zidane (à gauche) et Didier Deschamps, anciens coéquipiers en Équipe de France Photo : Getty Images / FRANCK FIFE

Inquiétudes pour Zidane et Deschamps?

Après les deux décès des anciens joueurs de la Juventus, certains journaux français font suite aux inquiétudes de Baggio, car deux icônes du football français faisaient partie de cette mythique équipe italienne, soit nul autre que l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, et l’ancien numéro 10, Zinedine Zidane.

L’ancien médecin de l’équipe de France en 2006 avait témoigné devant une commission d’enquête du Sénat français. Il avait notamment déclaré que les deux joueurs affichaient des variations anormales lors de leurs examens médicaux avant le début de la Coupe du monde.

Une enquête du quotidien Le Monde avait également révélé que le taux d’hématocrite des deux joueurs était anormalement élevé. La France se rendra en finale de cette Coupe du monde. Fait à noter, aucun test positif n’ a été révélé durant ce Mondial 2006.

Il faut préciser qu’à l’époque, non seulement l’Italie n’était soumise à aucune loi antidopage, mais qu’un certain nombre de produits utilisés dans les vestiaires des clubs n’étaient pas véritablement interdits.

Certains scientifiques n’hésitent pas à parler aujourd’hui de dopage archaïque effectué à cette époque. Plus grave encore, une cinquantaine d’anciens joueurs italiens sont décédés de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), plus communément appelée en Amérique, maladie de Lou Gherig.

Partisans de la Juventus Photo : liputan6.com

Entre 1970 et 1996, plus de 30 000 dossiers médicaux de joueurs italiens ont été étudiés et presque une cinquantaine ont été diagnostiqués avec cette maladie rare, tandis que dans la population en général à cette époque, on ne parlait que d’un cas ou deux!

Les femmes de tous ces joueurs décédés se sont regroupées à l’époque, on les a même surnommées Les veuves du Calcio . Le juge italien Raphaël Guariniello, qui avait déjà enquêté sur la Juventus de Turin, fera un rapport alarmant à la suite de son enquête. Selon lui, les anciens joueurs professionnels italiens de football sont dix fois plus malades que le reste de la population!

Depuis la déclaration de l'ancien international italien, les langues se délient les unes après les autres. Deux anciens joueurs qui ont joué dans le championnat italien à la même époque ont fait des déclarations publiques.

Massimo Brambati, l'ancien défenseur du Torino FC et de Bari, a lui aussi peur des conséquences des médications qu'il recevait régulièrement.

On me donnait des Micoren comme si c'était des bonbons , a-t-il déclaré. Le Micoren est un puissant médicament qui augmente le volume respiratoire.

Florin Raducioiu, l'ancien attaquant de l'AC Milan et de Brescia, s'interroge lui aussi sur les cocktails médicamenteux qu'on l'obligeait à prendre.

Le geste courageux de Dino Baggio entraînera-t-il une véritable prise de conscience dans les hautes sphères de la FIFA?

Rien n'est moins sûr, car les statistiques le prouvent encore une fois, il n'y a eu aucun test positif lors des dernières Coupes du monde.

Ce qui est certain, c'est que les scientifiques ont établi que les footballeurs italiens, actifs entre 1960 et 1996, ont 35 fois plus de risques de développer une leucémie ou des tumeurs cancéreuses au foie.