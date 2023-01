Un cliché par-ci, une entrevue par-là, une petite poignée de main de ce côté; Beck, récent lauréat du Championnat du monde junior avec l’équipe canadienne, posait fièrement avec son chandail unifolié et sa médaille d’or.

Ç’a été excellent pour ma confiance , a-t-il avoué.

Appelé en renfort à la dernière minute, Beck ne savait même pas que le Canada avait droit à un rappel d’urgence quand Colton Dach s’est blessé. Alors, le 31 décembre au soir, l’espoir du Canadien aurait pu vouloir relâcher la pression, prendre un verre ou deux. Mais Beck ne boit pas de cette eau…ou si, justement, voilà ce qu’il boit : de l’eau.

C’était un peu notre crainte , a lancé l’entraîneur adjoint d’Équipe Canada junior, Stéphane Julien.

Est-ce qu’on va l’appeler et il va avoir trois, quatre bières dans le corps? J’avais le sentiment qu’il attendait l’appel. Pour nous, c’était une décision facile , a spécifié Julien.

Beck est venu, a vu, a vaincu, augmentant ses responsabilités après les quarts de finale et inspirant confiance à ses patrons. À 18 ans seulement, repêché au tout début du deuxième tour en juillet dernier, le jeune centre a continué de prendre du galon depuis sa prestation impressionnante au camp du CH à l’automne.

S’il est ici question de Beck au lendemain de cette belle victoire du Tricolore contre une puissance de l’Ouest, c’est parce qu’il porte le sceau de la nouvelle direction. Un espoir prometteur parmi une cuvée tricolore 2022 qui l’est tout autant, la première du tandem Jeff Gorton-Kent Hughes.

Jeff Gorton et Kent Hughes lors du repêchage à Montréal en juillet 2022 Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Le directeur général célébrera, le 19 janvier, sa première année à la tête du Canadien et il en fera le bilan, ainsi que celui de la première moitié de saison de son équipe, dès mercredi.

Douze mois chargés, colorés, aux décisions audacieuses, aux risques calculés, aux manœuvres financières habiles. Hughes a laissé partir Alexander Romanov, il a trouvé un moyen de se débarrasser du contrat de Shea Weber, il a exaucé le vœu de Jeff Petry, il a déniché quelques vétérans tout en accumulant les choix au repêchage.

Déjà, il fallait du cran pour choisir Juraj Slafkovsky au tout premier rang. Mais le grand Slovaque, blessé au bas du corps, n’était pas là pour se faire justice mardi soir.

Kirby Dach, par contre, y était. Avec tous ces blessés, le grand pivot est retourné dans l’axe, là où le CH souhaite le voir, à terme, évoluer.

N’ayons pas peur des mots, c’est toujours aussi pénible dans le cercle des mises au jeu (22%, soit 2 en 9 mardi). C’est une faille de taille et d’importance. Martin St-Louis l’a dépêché pour six duels dans sa zone et il n’en a remporté qu’un seul. Mais ça se travaille.

Exception faite de cette lacune, Dach, obtenu essentiellement pour Romanov, laisse entrevoir de plus en plus souvent le deuxième centre que l’état-major espère qu’il devienne. Son coup de patin, son intelligence du jeu, sa vision, son sens des responsabilités dans sa zone rassurent et démontrent qu’il en a certainement le potentiel.

Il a préparé deux jolis buts face aux Jets, ceux de Mike Hoffman et de Josh Anderson, en quelque 18 minutes de jeu. Il compile déjà les meilleures statistiques offensives de sa carrière, en route vers une saison de 53 points.

Kirby Dach (77) Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Au destin de Dach celui de Hughes est lié par cette transaction intrépide. Dans une moindre mesure, le DG est aussi lié à Justin Barron, arrivé du Colorado en échange d’Artturi Lehkonen qui, semble-t-il, met maintenant le feu aux veillées les plus sémillantes de Denver.

Le Néo-Écossais n’a pas connu le camp d’entraînement espéré en septembre, il n’a pas gagné son poste, il a macéré à Laval mangeant son Pumpernickle sans se plaindre et, à son retour avec les Montréalais, il avait l’air d’un pauvre type qui cherchait son air à cette altitude.

St-Louis l’a envoyé étudier tout ça des hauteurs de la galerie de presse pendant trois matchs et l’on a sous les yeux un tout autre joueur.

Mardi, il a obtenu ses deux premiers points de la saison, deux passes, lors de deux jeux démontrant parfaitement sa vision et sa capacité à relancer l’attaque. Tout ça avec aplomb. Avec confiance.

Ce soir, j’étais relax…et ça a bien marché , a fait valoir Barron.

Et parmi toutes les embauches de Hughes, celle, la plus inusitée probablement, de Martin St-Louis et de ses petits bijoux d’enseignement de ce type.

Essayer d’être parfait ne te permettra pas de rester dans cette ligue. Tu dois être prêt à vouloir t’exprimer, mais à l’intérieur de la structure […] Il y aura toujours du stress et de la pression, c’est la nature humaine. Essaie de ne pas te perdre au milieu de cette grande scène. Profites-en et aie du plaisir , a laissé tomber St-Louis, sans parler de Barron directement, mais des jeunes en général.

L’empreinte du DG est déjà indélébile sur ce groupe. Et il y a de ces soirs où elle a fière allure.

En rafale

Samuel Montembeault en était à un cinquième départ d’affilée en raison de la blessure à Jake Allen. Le Québécois a affirmé connaître les meilleurs moments de sa carrière jusqu’à présent. Le gardien du CH a remporté trois de ces cinq rencontres (3-2-0) tout en maintenant une moyenne de 2,02 et une efficacité de ,946 depuis le 9 janvier, au deuxième rang parmi les portiers qui ont obtenu au moins trois départs.

L’an passé, j’avais de la difficulté avec la constance. C’est ce que j’essaie d’améliorer. J’ai beaucoup travaillé sur ma préparation d’avant match. Je rentre dans les matchs avec confiance. Je me sens prêt […] C’est le fun de voir beaucoup de rondelles. Quand tu es deuxième gardien, tu peux être une semaine et demi ou deux sans voir d’action. Maintenant, je sais que si ça ne va pas je peux rebondir au match suivant.

Ce fut un match un brin plus tranquille à l’attaque pour le duo Nick Suzuki et Cole Caufield, quoique ce dernier a mis fin à une longue sécheresse…

Le petit attaquant n’avait pas écopé d’une seule punition depuis le 5 avril 2022, soit une séquence de 56 rencontres. Il y a mis fin en faisant trébucher un adversaire mardi. Vilain.

Ah oui, Evgenii Dadonov a marqué deux buts.