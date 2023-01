Les Panthers s’écroulent face aux Maple Leafs

William Nylander a mis fin au débat en prolongation grâce à son deuxième but du match et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Panthers de la Floride 5-4, mardi soir.

Auston Matthews, Dryden Hunt et Alexander Kerfoot ont fourni les autres buts des Maple Leafs. Nylander a ajouté une mention d'aide.

Matt Murray a alloué quatre buts en huit lancers avant d'être remplacé par Ilya Samsonov en début de deuxième période. Samsonov a conclu la rencontre avec 11 arrêts.

Mitch Marner a obtenu deux aides pour établir un record d'équipe avec un point dans un 19e match à domicile de suite, dépassant la marque de Darryl Sittler établie en 1977-78.

L'ailier des Maple Leafs détient également la plus longue séquence de point à domicile de la LNH depuis les 19 matchs de Sidney Crosby en 2010-11.

Aleksander Barkov, avec un but et une aide, Carter Verhaeghe, Anton Lundell et Josh Mahura ont répliqué pour les Panthers. Sergei Bobrovsky a réalisé 32 arrêts.