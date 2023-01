Marc Trestman confiant pour Rourke avec les Jaguars

Le joueur de deuxième année Trevor Lawrence, sélectionné au premier rang en 2021, est bien établi comme partant des Jaguars. Toutefois, Trestman, ancien entraîneur-chef dans la NFL ainsi que dans la LCF avec, entre autres, les Alouettes de Montréal, est d'avis que Rourke profitera non seulement du fait qu'il pourra observer Lawrence, mais aussi des enseignements qu'il recevra de l'entraîneur-chef Doug Pederson et de ses adjoints, Mike McCoy et Henry Burris, tous d'anciens quarts professionnels.

Je crois qu'il est au bon endroit avec Doug, Trevor, Henry Burris et Mike McCoy, a dit Trestman. Je pense que c'est un très bon endroit pour un quart-arrière.

J'ai regardé Nathan Rourke et c'est un excellent quart-arrière, a-t-il poursuivi. Selon moi, il est beaucoup plus difficile de jouer cette position dans la LCF que dans la NFL en raison des mouvements sur la ligne et des cadences qui sont effectuées. Je le vois comme un quart-arrière avec des habiletés remarquables. Il est très précis, peut se déplacer et est capable de se démarquer facilement. Ce n'est pas pour rien qu'il a eu 12 séances d'entraînement. Rourke est un joueur talentueux qui est allé jouer au Canada et qui a démontré qu'il peut se tirer d'affaires.

L'athlète de six pieds deux pouces et 209 livres a été nommé le joueur canadien de l'année dans la LCF même s'il a joué dans seulement10 matchs en raison d'une opération pour une entorse de Lisfranc au pied droit. Malgré tout, Rourke a complété 255 passes en 324 tentatives, pour un taux d'efficacité de 78,7 pour cent, un sommet dans la LCF. Il a accumulé des gains de 3349 verges et 25 touchés, et a été victime de 10 interceptions. Le quart-arrière a aussi amassé 304 verges par la course et sept touchés.

Trestman sait certainement à quoi ressemble le rôle de quart-arrière. Sa feuille de route comprend des passages dans la NCAA, la NFL, la LCF et la XFL, à titre d'entraîneur des quarts-arrières ou demis offensifs, de consultant, de coordonnateur offensif, d'entraîneur adjoint, d'entraîneur-chef et de directeur général.

Trestman note que Lawrence et Pederson ont tous deux servi des leçons d'une grande utilité dans la spectaculaire victoire de 31-30 des Jaguars face aux Chargers de Los Angeles lors du premier tour éliminatoire, samedi. Lawrence a été victime de quatre interceptions en première demie, avant d'aider les siens à combler un déficit de 27-0.

Ce que Trevor Lawrence a démontré aux jeunes quarts-arrière, c'est de jouer un jeu à la fois, a dit Trestman. Vous ne vous laissez pas déranger par les erreurs que vous faites, vous ne pensez pas trop loin et vous n'écoutez pas les voix dans votre tête. Ça, c'est un signe d'une grande force mentale.

Ce que Lawrence a eu à faire est la même chose que ce que Pederson a eu à faire. Il suffit d'appeler un jeu à la fois et de voir comment vont les choses. Avoir un entraîneur qui a joué à cette position, qui a eu du succès à entraîner les quarts-arrières et qui a remporté un Super Bowl, c'est inestimable.

L'expérience de Rourke dans la LCF sera certainement un atout.