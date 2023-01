Carey Price offre 10 minutes de réconfort à une femme crie atteinte du cancer

Shirley Wischee Moar a appris au début de janvier que ses maux de tête sont causés par trois tumeurs au cerveau, pour lesquelles elle est toujours en attente d’une opération. Elle devra ensuite se soumettre à des séances de radiothérapie et de chimiothérapie.

Et puis dimanche après-midi, elle a reçu un appel vidéo de nul autre que Carey Price.

Je suis une partisane numéro un du Canadien de Montréal , a reconnu Mme. Moar dès les premiers instants de son entretien vidéo, fait depuis sa chambre à l’Institut-hôpital neurologique de Montréal. Cette dernière habite Waskaganish, au Québec, située à 1200 kilomètres au nord de la métropole, sur les côtes de la Baie James.

L’ancien professeur d’éducation physique et collègue de Shirley à l’école de Waskaganish, Jonathan Bertrand, a rendu possible cette rencontre.

Bonjour, heureux de vous rencontrer , a dit Price d’entrée de jeu, avant que les deux échangent sur leurs communautés, leurs familles, les Rangers de New York, la ville de New York, les enjeux autochtones et l’importance de l’éducation, parmi d’autres sujets. Une discussion légère et réconfortante.

Je n’ai jamais vraiment aimé New York en tant que joueur , a mentionné Price. C’est trop bondé pour moi là-bas.

Durant l’échange vidéo, Moar a expliqué à quel point l'annonce de son diagnostic a été éprouvante.

Je pensais que ce ne serait qu’un rendez-vous. Ce l’était… pour m’annoncer la nouvelle , a renchéri la femme de 56 ans.

Des examens ont révélé, début janvier, la présence de trois tumeurs cérébrales chez Shirley Wischee Moar (2e à gauche). Photo : (Facebook/Cynthia Marcotte Nutritionniste) / Jennica Moar

Une longue carrière en éducation

Shirley Wischee Moar a oeuvré plus de 30 ans comme enseignante à la Commission scolaire crie et a récemment travaillé comme conseillère pédagogique.

Elle a remercié Price pour son soutien aux peuples autochtones et l’a louangé pour son rôle auprès des jeunes Autochtones.

J’ai toujours tenté de placer les enfants au coeur de mes actions , a rétorqué Price.

J’espère que je pourrai, si tout se passe bien, assister à un match de hockey , a lancé Moar, en ajoutant à la blague qu’elle espère voir Price de retour devant le filet.

Moi aussi , a répondu Price.

Le gardien du Tricolore ratera assurément le reste de la saison en raison d’une blessure à un genou. Il est aussi entré dans le programme d’aide de la LNH et de l’Association des joueurs en octobre 2021.

Price a salué le bon moral de Moar, et l’a encouragée à poursuivre le combat .

La fille de Moar, Jennica, affirme que le contact avec une de ses idoles a fait le plus grand bien à sa mère.

Sa pression artérielle grimpait à l’occasion. Des choses la tracassaient, mais lorsqu’elle a parlé à Carey Price, tout est revenu à la normale , expliquait la jeune femme.

Jennica, son fils, sa soeur, ses deux frères, et le mari de sa mère, Kenneth Moar, sont tous à Montréal pour lui tenir compagnie. Le Conseil cri de la santé, de concert avec la communauté de Waskaganish, a aidé à payer deux chambres au Espresso Hotel. Air Creebec s’est aussi chargé du transport de la famille vers Montréal.

Je pense qu’elle s’inquiète moins puisque ses enfants sont auprès d’elle , a ajouté Jennica.

Lundi, en fin de journée, la famille attendait les résultats d’une première chirurgie, tout en apprenant que Shirley Wischee Moar devra subir une deuxième opération, accompagnée de radiothérapie et de chimiothérapie. Une partie de la tumeur serait inatteignable selon ce qu’a confié la famille.

Jennica apprécie tout le soutien offert à ses proches.